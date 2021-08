Перерва на зйомках: Сара Джессіка Паркер відправилася на пляж з сім'єю

Зараз актриса знімається в сиквелі культового серіалу "Секс у великому місті"

Сара Джессіка Паркер, зайнята на зйомках сиквела серіалу "Секс у великому місті", влаштувала собі невелику відпустку та відправилася з сім'єю в Гемптонс, місце відпочинку на Лонг-Айленді, дуже вподобане нью-йоркцями. До слова, її героїня, Керрі Бредшоу, також відпочивала в Гемптонсі з подругами. Про це пише Daily Mail.

56-річна актриса вибралася на пляж зі своїм чоловіком, актором Метью Бродеріком і 12-річними доньками Табітою та Маріон.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер з сім'єю на пляжі

Відпочинок Сара Джессіка заслужила. З чуток, перезапуск сиквела під назвою And Just Like That для HBO Max виявився настільки багатообіцяючим, що, скоріше за все, його продовжать на кілька сезонів. Нагадаємо, спочатку виконавчі продюсери Майкл Патрік Кінг і сама Паркер планували один сезон серіалу з десяти епізодів.

"Майкл і Паркер планують збільшити кількість сезонів. Тому чекайте, що скоро буде анонсований другий сезон", — сказав старший продюсер.

Крім цього, творці сиквела не залишають надію повернути в серіал Кім Кетролл, яка виконувала в оригінальній телесазі роль Саманти Джонс. Саме її найчастіше просять повернути в And Just Like That шанувальники.

Однак Кім вже кілька разів відмовляла продюсерам і Сарі Джессіці особисто. Актриси розійшлися після зйомок оригінального серіалу в напружених відносинах і практично не спілкувалися.

"Для Кім завжди відкриті двері. Якщо вона коли-небудь змінить своє рішення, вона завжди зможе повернутися. Якби представники Кім подзвонили нам зараз і сказали, що вона доступна, ми б забронювали для неї перший рейс у Нью-Йорк. Ще є час", — відзначило джерело на знімальному майданчику.

Прем'єра Just Like That на HBO Max запланована на кінець 2021 року. Однак ця дата ще може змінитися, канал поки не повідомляє, коли сиквел з'явиться в ефірі.