Любимые духи и 56 татуировок: Зои Кравиц рассказала о секретах красоты

Актриса призналась, что ухаживать за собой ее научили мать и отец, известный певец Ленни Кравиц

Зои Кравиц, актриса, певица и лицо компании YSL, рассказала о секретах красоты и своих татуировках. И о том, как ухаживать за собой ее научил ее отец, рок-музыкант Ленни Кравиц. Об этом пишет InStyle.

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Родители Зои, певец Ленни Кравиц и модель Лиза Боне, по ее словам, научили ее правильно питаться и заниматься спортом. А еще пить достаточно воды до того, как об этом стали рассказывать диетологи на каждом шагу.

[ + – ] Зои Кравиц с матерью Лизой Боне Фото: Instagram zoeisabellakravitz [ + – ] Зои Кравиц с отцом Фото: Instagram zoeisabellakravitz

"Когда мы плохо себя чувствуем, наша кожа обезвоживается, и мы плохо выглядим. А когда мы плохо выглядим, то скрываем изъяны макияжем, что только больше портит кожу. Я считаю, что красота начинается с того, что находится внутри, и с того, как мы заботимся о себе", — сказала звезда сериала "Маленькая большая ложь".

Фото: Instagram zoeisabellakravitz

[ + – ] Зои Кравиц в сериале "Маленькая большая ложь" Фото: Instagram zoeisabellakravitz

Она призналась, что за время пандемии коронавируса, когда ей пришлось сидеть дома, она совершенно отвыкла носить одежду и наносить макияж.

Фото: Instagram zoeisabellakravitz

"Я вспомнила, как сильно я люблю готовиться к выходу — делать макияж, слушать музыку, выпивать бокал вина. Ведь все это у нас отняли. Было весело вернуться в мир и насладится ритуалом", — призналась актриса.

Но в чем она себе не отказывала даже на карантине – так это в духах. Являясь лицом бренда YSL, Зои любит один из знаковых ароматов Ив Сен Лорана — Black Opium Extreme.

Нотки черного кофе, ванильного бурбона и жасмина, считает актриса, идеально ей подходят. "Мне нравится, что он не слишком сладкий или слишком мускусный. Это прекрасный баланс мужского и женского", — рассказала Зои и призналась, что очень чувствительна к запахам – она выбирает ароматы не только для себя, но и для дома с большим вниманием. И выбор духов утром – для нее обязательный ритуал.

Как и нанесение татуировок. Всегда у Зои их более 50 штук. Большей частью это небольшие рисунки, которые она делала в разные периоды своей жизни.

[ + – ] Некоторые из тату Зои Кравиц Фото: Instagram zoeisabellakravitz

Самые красивые ― на руках актрисы: это стрелы, перекрещивающиеся созвездия, корона в стиле картин Баскии и треугольник из точек, какой набивают себе матросы после первого плавания. Есть цитаты ― на правом предплечье Зои красуется надпись Etre toujours ivre: это строчка из стихотворения Бодлера, которую можно перевести, как "всегда будь хмельным".

"Я считаю, что татуировки — это прекрасное украшение, как макияж или украшения. Забавно, потому что я даже не знаю, сколько у меня их. Я их почти не замечаю, настолько к ним привыкла. Некоторые из них мне нравятся больше, чем другие. Мне удалили несколько татуировок, но я планирую сделать несколько новых. Как только вы начинаете, остановиться уже невозможно", — заявила Зои Кравиц.