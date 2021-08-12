Улюблені парфуми і 56 татуювань: Зої Кравіц розповіла про секрети краси

Актриса зізналася, що доглядати за собою її навчили мати і батько, відомий співак Ленні Кравіц.

Зої Кравіц, актриса, співачка і особа компанії YSL, розповіла про секрети краси і свої татуювання. І про те, як доглядати за собою її навчив її батько, рок-музикант Ленні Кравіц. Про це пише InStyle.

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Батьки Зої, співак Ленні Кравіц і модель Ліза Боні, за її словами, навчили її правильно харчуватися і займатися спортом. А ще пити достатньо води до того, як про це стали розповідати дієтологи на кожному кроці.

[ + – ] Зої Кравіц з матір'ю Лізою Боне Фото: Instagram zoeisabellakravitz [ + – ] Зої Кравіц з батьком Фото: Instagram zoeisabellakravitz

"Коли ми погано себе почуваємо, наша шкіра зневоднюється, і ми погано виглядаємо. А коли ми погано виглядаємо, то приховуємо вади макіяжем, що тільки більше псує шкіру. Я вважаю, що краса починається з того, що знаходиться всередині, і з того, як ми дбаємо про себе", — сказала зірка серіалу "Маленька велика брехня".

Фото: Instagram zoeisabellakravitz

[ + – ] Зої Кравіц в серіалі "Маленька велика брехня" Фото: Instagram zoeisabellakravitz

Вона зізналася, що за час пандемії коронавірусу, коли їй довелося сидіти вдома, вона абсолютно відвикла носити одяг і наносити макіяж.

Фото: Instagram zoeisabellakravitz

"Я згадала, як сильно я люблю готуватися до виходу — робити макіяж, слухати музику, випивати келих вина. Адже все це у нас відняли. Було весело повернутися у світ і отримати насолоду від ритуалів", — зізналася актриса.

Але в чому вона собі не відмовляла навіть на карантині — так це у парфумах. Будучи обличчям бренду YSL, Зої любить один із знакових ароматів Ів Сен Лорана — Black Opium Extreme.

Нотки чорної кави, ванільного бурбона і жасмину, вважає актриса, ідеально їй підходять. "Мені подобається, що він не дуже солодкий або занадто мускусний. Це прекрасний баланс чоловічого і жіночого", — розповіла Зої і зізналася, що дуже чутлива до запахів — вона вибирає аромати не тільки для себе, але і для будинку з великою увагою. І вибір парфумів вранці — для неї обов'язковий ритуал.

Як і нанесення татуювань. У Зої їх більше 50 штук. Здебільшого це невеликі малюнки, які вона робила в різні періоди свого життя.

[ + – ] Деякі з тату Зої Кравіц Фото: Instagram zoeisabellakravitz

Найкрасивіші — на руках актриси: це стріли, сузір'я, які перехрещуються, корона у стилі картин Баскії і трикутник з точок, який набивають собі матроси після першого плавання. Є цитати — на правому передпліччі Зої красується напис Etre toujours ivre: це рядок з вірша Бодлера, який можна перекласти, як "завжди будь хмільним".

"Я вважаю, що татуювання — це чудова прикраса, як макіяж або прикраси. Потішно, тому що я навіть не знаю, скільки у мене їх. Я їх майже не помічаю, настільки до них звикла. Деякі з них мені подобаються більше, ніж інші. Мені видалили кілька татуювань, але я планую зробити кілька нових. Як тільки ви починаєте, зупинитися вже неможливо", — заявила Зої Кравіц.