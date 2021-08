Ким Кэттролл нашли замену в сиквеле "Секса в большом городе"

На съемочной площадке сиквела "Секса в большом городе" появилась Николь Ари Паркер, сыгравшая документалистку с Парк-авеню

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис приветствовали на съемочной площадке сериала "И просто так…" (англ. And Just Like That…) нового члена команды – актрису Николь Ари Паркер, которая, по слухам, заменит Саманту, роль которой исполняла Ким Кэттролл. Об этом пишет People.

Ари Николь Паркер сыграет роль Лизы Тодд Вексли, которую в сценарии описывают, как "документалистку с Парк-авеню, мать троих детей".

Общее фото актрис запостила в своем Instagram Сара Джессика Паркер, подписав снимок: "О, все прекрасно! Я бы подпевала с этим трио песням о любви 70-х каждую ночь. Увидимся завтра, дамы!".

Пока о грядущем сиквеле "Секса в большом городе" известно мало. Как и о том, кто полноценно заменит Саманту на съемочной площадке и случится ли это вообще. Ранее говорили, что это будет гендерно-нейтральный комик Че Диас, позже, когда на съемочной площадке стали появляться новые героини, ситуация стала еще более интригующей.

Сами актрисы и другие члены команды хранят молчание, подогревая интерес. И постят фото из съемочных павильонов.

Так, Паркер и Дэвис уже показали роскошную костюмерную, забитую дизайнерскими нарядами, ведь сериал и фильмы-сиквелы всегда славились прекрасно подобранными нарядами, которые позже становились предметом вожделения модниц по всему миру.

А также оказали, как строят одну из квартир героинь.

Съемки "И просто так …" имели такой "оглушительный успех", что исполнительные продюсеры Майкл Патрик Кинг и Сара Джессика Паркер рассматривают возможность продления сериала на второй сезон.

Также в HBO Max утверждают, что их дверь для Ким Кэттролл всегда открыта, несмотря на ее вражду с Сарой Джессикой и отказ от участия в первом сезоне.

Ранее Фокус собрал список знаменитостей, которые дебютировали, или появлялись в качестве приглашенных звезд в сериале "Секс в большом городе".