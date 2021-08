"Усе прекрасно": Сара Джессіка Паркер вітала нову актрису, котра замінила Кім Кетролл

На знімальному майданчику сиквелу "Сексу у великому місті" з'явилася Ніколь Арі Паркер, яка зіграла документалістку з Парк-авеню

Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс вітали на знімальному майданчику серіалу "І просто так ..." (англ. And Just Like That ...) нового члена команди — актрису Ніколь Арі Паркер, яка, за чутками, замінить Саманту, роль якої виконувала Кім Кетролл. Про це пише People.

Арі Ніколь Паркер зіграє роль Лізи Тодд Векслі, яку в сценарії описують як "документалістку з Парк-авеню, матір трьох дітей".

Загальне фото актрис запостила у своєму Instagram Сара Джессіка Паркер, підписавши знімок: "О, все прекрасно! Я б підспівувала з цим тріо пісням про кохання 70-х щоночі. Побачимося завтра, пані!".

Поки про прийдешній сиквел фільму "Секс у великому місті" відомо мало. Як і про те, хто повноцінно замінить Саманту на знімальному майданчику і чи станеться це взагалі. Раніше говорили, що це буде гендерно-нейтральний комік Че Діас, пізніше, коли на знімальному майданчику стали з'являтися нові героїні, ситуація стала ще більш інтригувальною.

Самі акторки та інші члени команди зберігають мовчання, підігріваючи інтерес. І постять фото зі знімальних павільйонів.

Так, Паркер і Девіс уже показали розкішну гардеробну, забиту дизайнерськими нарядами, адже серіал і фільми-сиквели завжди славилися прекрасно підібраними нарядами, які пізніше ставали об'єктом мрій модниць по всьому світу.

А також показали, як будують одну з квартир героїнь.

Зйомки "І просто так ..." мали такий "оглушливий успіх", що виконавчі продюсери Майкл Патрік Кінг і Сара Джессіка Паркер розглядають можливість продовження серіалу на другий сезон.

Також в HBO Max стверджують, що їхні двері для Кім Кетролл завжди відчинені, незважаючи на її ворожнечу із Сарою Джессікою і відмову від участі в першому сезоні.

Раніше Фокус зібрав список знаменитостей, які дебютували, або з'являлися в ролі запрошених зірок у серіалі "Секс у великому місті".