Какие женские куртки будут самыми модными этой зимой?

Скоро наступит холодное время года, но это совсем не повод перестать стильно одеваться. Существует стереотип, что в зимней одежде невозможно выглядеть привлекательно, поскольку, чтобы не замерзнуть, мы надеваем на себя несколько слоев вещей. На деле же, создавать теплые и стильные зимние образы достаточно легко, если следовать модным тенденциям. В этой статье мы рассмотрим, какие женские куртки будут модными в сезоне осень-зима 2021/22 и с чем сочетать эти модели, чтобы создавать стильные и комфортные образы.

Тренды женских зимних курток на сезон 2021/22

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На неделях моды дизайнеры представили огромное количество интересных моделей женских курток на осенне-зимний период 2021 и 2022 года. Наиболее популярными в этом сезоне будут анораки, парки, куртки-жакеты, а также стеганные и меховые куртки.

Стеганные куртки являются наиболее ярким трендом этого сезона осень-зима 2021-22 года. Выбирайте модели оверсайз, с объемными рукавами, или прямого кроя нейтральных оттенков, чтобы быть в тренде этой зимой. Отдельно стоит акцентировать внимание на оверсайз куртках. Модели больших размеров давно стали трендом, но в этом сезоне на неделях моды были представлены крупногабаритные куртки, которые были больше на 5 размеров. На https://answear.ua/ru вы найдете огромный выбор трендовых зимних курток для женщин.

Анораки и парки тоже будут модными в этом сезоне. Они прекрасно дополняют стили спорт и спорт-шик, поэтому если вы любительница этих стилей в одежде, стоит приобрести такую куртку этой зимой. На модных показах дизайнеры также представили куртки-жакеты. Такие модели отличаются очень женственным силуэтом. Если вы хотите выглядеть элегантно и утонченно этой зимой, стоит остановить свой выбор на этой модели.

Какие принты на женских куртках будут популярны зимой 2021/22?

Флористический принт не перестает быть популярным даже зимой. Именно он чаще всего встречался на модных показах сезона осень-зима 2021-22. Геометричный и леопардовый принты также продолжают удерживать свои позиции этой зимой. Если вы любительница цвета хаки и армейского стиля, то принт милитари, который популярен в этом сезоне, точно придется вам по душе. Буквы и символы, как на школьных униформах, также в тренде в этом сезоне. Поэтому пересмотрите американские фильмы про школьников и студентов, и вдохновляйтесь их образами зимой 2021-22.

Куртки из какого материала будут популярны зимой 2021/22?

Мех — это материал, который уже не первый год занимает лидирующие позиции на модных показах. В этом сезоне дизайнеры представили его новое прочтение, а именно меховые куртки женские. Благодаря усовершенствованным технологиям теперь совсем не обязательно выбирать изделия из натурального меха, поскольку вещи из искусственного материала выглядят ничуть не хуже, при этом за ними намного проще ухаживать. Присмотритесь к укороченным и оверсайз моделям, а также курткам с увеличенными рукавами — они находятся на пике популярности в этом сезоне.

Куртки из лака или бархата также являются популярными в этом сезоне. Модными также будут кожаные куртки-пилоты, изделия прямого кроя и оверсайз. Очень красиво смотрятся кожаные изделия с перфорацией в виде геометрических рисунков, которые тоже являются трендом этого сезона. Твид и сатин также встречались на показах дизайнеров сезона осень-зима 2021/22, поэтому если вы любите носить вещи из этих материалов, смело можете выбирать сатиновую или твидовую зимнюю куртку.