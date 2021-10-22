Хейли Бибер показала, с чем носить брючный костюм, чтобы быть в тренде

Всего пара вещей помогут превратить строгий ансамбль в стильный повседневный образ.

Брючный костюм – незаменимая вещь для тех, кто работает в офисе или любит деловой стиль. Он стал одним из фаворитов сезона осень 2021 в капсульном гардеробе как для выхода на работу, так и для более демократичного кэжуал-образа.

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Модель и жена Джастина Бибера Хейли продемонстрировала, как "облегчить" деловой брючный костюм и сделать его повседневным, но стильным.

Девушка появилась перед объективами папарацци в Беверли-Хиллз в сером брючном костюме свободного кроя с полосатой футболкой навыпуск. Свой образ она дополнила классическими белыми кроссовками Nike, солнцезащитными очками, золотыми колье и серьгами и сумкой-багетом Hermès.

[ + – ] Знаменитость показывает, с чем сочетать брючный костюм осенью 2021 Фото: Getty Images

Напомним, в этом сезоне тренд задают функциональность и практичность одежды, помноженные на женственность. Именно поэтому на подиумах и на улицах можно наблюдать возвращение плиссированных юбок, обилие воланов и рюшей, вязаных вещей самых ярких цветов, которые приходят на смену эре домашних пижам и костюмов, ставших популярными в период пандемии и социальной изоляции.

Фокус писал о том, какой свитер выбрать на сезон осень 2021, а также на какую обувь и верхнюю одежду обратить внимание. Мы рассказывали и о том, какие вещи необходимо выбросить из-за их неактуальности.