Гейлі Бібер показала, з чим носити брючний костюм, щоб бути в тренді

Усього кілька речей допоможуть перетворити суворий ансамбль на стильний повсякденний образ.

Брючний костюм — незамінна річ для тих, хто працює в офісі або любить діловий стиль. Він став одним із фаворитів сезону осінь 2021 у капсульному гардеробі як для виходу на роботу, так і для більш демократичного кежуал-образу.

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Модель і дружина Джастіна Бібера Гейлі продемонструвала, як "полегшити" діловий брючний костюм і зробити його повсякденним, але стильним.

Дівчина з'явилася перед об'єктивами папарацці в Беверлі-Гіллз у сірому брючному костюмі вільного крою зі смугастою футболкою навипуск. Свій образ вона доповнила класичними білими кросівками Nike, сонцезахисними окулярами, золотими кольє і сережками та сумкою-багетом Hermès.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, в цьому сезоні тренд задають функціональність і практичність одягу, помножені на жіночність. Саме тому на подіумах і на вулицях можна спостерігати повернення плісированих спідниць, велику кількість воланів і рюшів, в'язаних речей найяскравіших кольорів, які приходять на зміну ері домашніх піжам і костюмів, які стали популярними в період пандемії та соціальної ізоляції.

Фокус писав про те, який светр обрати на сезон осінь 2021, а також на яке взуття і верхній одяг звернути увагу. Ми розповідали і про те, які речі необхідно викинути через їхню неактуальність.