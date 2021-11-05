Анджелина Джоли разозлилась из-за запрета "Вечных" в Саудовской Аравии
Анджелина Джоли назвала "невежеством" невосприятие странами Ближнего Востока однополой любви.
Запрет показа супергеройского боевика Marvel "Вечные" в ряде ближневосточных стран, который должен был выйти в прокат там с 11 ноября, огорчил команду и актеров, работавших над фильмом, сообщает Unilad.
Причиной того, что дистрибьюторы отказались брать фильм для показа, стало нежелание Disney вырезать из фильма ряд интимных сцен. Больше всего представителям Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Байхрейна и Омана, стран с очень религиозным обществом, не понравилось, что в картине показан гей-супергерой, а также сцена поцелуя между Фастосом (которого играет Брайан Тайри Генри) и его экранным мужем Беном (Хааз Слейман). По сюжету, двое мужчин живут вместе и воспитывают сына.
Местные цензоры из этих стран просили Disney внести в фильм правки, но после отказа студии они решили полностью снять фильм Marvel с выпуска.
В частности, свое слово по этому поводу сказала исполнительница роли воительницы Тены Анджелина Джоли.
"Я до сих пор не понимаю, как мы живем в сегодняшнем мире, где все еще есть люди, которые не хотят видеть семью Фастоса и красоту этих отношений и этой любви. То, как кто-то злится из-за этого, кому-то угрожает, не одобряет или не ценит это, невежественно", – заявила она, добавив, что гордится решением создателей ленты не вырезать сцены.
Решение студии поддержала и оскароносный режиссер картины Хлоя Чжао. По ее словам, она предвидела подобную реакцию на сцену поцелуя.
"Я не знаю всех деталей, но я верю, что дискуссии велись, и я, и Marvel очень хотели – мы говорили об этом – не менять монтажную часть фильма", – отметила она.
Как известно, в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте официально запрещено движение ЛГБТК+, поэтому все фильмы, в которых есть темы сексуальных меньшинств, снимаются с проката.
Напомним, Анджелина Джоли неоднократно появлялась на премьере "Вечных" со своими пятью детьми, демонстрируя на красных дорожках роскошные образы. Особенное внимание привлекла е себе ее 15-летняя дочь Шайло. Девушка, которая еще недавно подумывала сменить пол, передумала становиться мужчиной, отрастила волосы и вышла на ковровую дорожку в элегантных платьях. Бывший муж Брэд Питт уже обвинил Энджи в пиаре на детях.