Анджелина Джоли разозлилась из-за запрета "Вечных" в Саудовской Аравии

Анджелина Джоли назвала "невежеством" невосприятие странами Ближнего Востока однополой любви.

Запрет показа супергеройского боевика Marvel "Вечные" в ряде ближневосточных стран, который должен был выйти в прокат там с 11 ноября, огорчил команду и актеров, работавших над фильмом, сообщает Unilad.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Причиной того, что дистрибьюторы отказались брать фильм для показа, стало нежелание Disney вырезать из фильма ряд интимных сцен. Больше всего представителям Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Байхрейна и Омана, стран с очень религиозным обществом, не понравилось, что в картине показан гей-супергерой, а также сцена поцелуя между Фастосом (которого играет Брайан Тайри Генри) и его экранным мужем Беном (Хааз Слейман). По сюжету, двое мужчин живут вместе и воспитывают сына.

Местные цензоры из этих стран просили Disney внести в фильм правки, но после отказа студии они решили полностью снять фильм Marvel с выпуска.

В частности, свое слово по этому поводу сказала исполнительница роли воительницы Тены Анджелина Джоли.

[ + – ] Анджелина Джоли в роли Тены

"Я до сих пор не понимаю, как мы живем в сегодняшнем мире, где все еще есть люди, которые не хотят видеть семью Фастоса и красоту этих отношений и этой любви. То, как кто-то злится из-за этого, кому-то угрожает, не одобряет или не ценит это, невежественно", – заявила она, добавив, что гордится решением создателей ленты не вырезать сцены.

Решение студии поддержала и оскароносный режиссер картины Хлоя Чжао. По ее словам, она предвидела подобную реакцию на сцену поцелуя.

"Я не знаю всех деталей, но я верю, что дискуссии велись, и я, и Marvel очень хотели – мы говорили об этом – не менять монтажную часть фильма", – отметила она.

Как известно, в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте официально запрещено движение ЛГБТК+, поэтому все фильмы, в которых есть темы сексуальных меньшинств, снимаются с проката.

Напомним, Анджелина Джоли неоднократно появлялась на премьере "Вечных" со своими пятью детьми, демонстрируя на красных дорожках роскошные образы. Особенное внимание привлекла е себе ее 15-летняя дочь Шайло. Девушка, которая еще недавно подумывала сменить пол, передумала становиться мужчиной, отрастила волосы и вышла на ковровую дорожку в элегантных платьях. Бывший муж Брэд Питт уже обвинил Энджи в пиаре на детях.