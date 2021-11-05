Анджеліна Джолі розлютилася через заборону "Вічних" у Саудівській Аравії

Анджеліна Джолі назвала "невіглаством" несприйняття країнами Близького Сходу одностатевого кохання.

Заборона показу супергеройського бойовика Marvel "Вічні" у низці близькосхідних країн, що мав вийти в прокат там з 11 листопада, засмутила команду та акторів, які працювали над фільмом, повідомляє Unilad.

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Причиною того, що дистриб'ютори відмовилися брати фільм для показу, стало небажання Disney вирізати з фільму низку інтимних сцен. Найбільше представникам Катару, Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та Оману, країн з дуже релігійним суспільством, не сподобалося, що в картині показаний гей-супергерой, а також сцена поцілунку між Фастосом (якого грає Браян Тайрі Генрі) та його екранним чоловіком Беном (Хааз Слейман). За сюжетом, двоє чоловіків живуть разом та виховують сина.

Місцеві цензори з цих країн просили Disney внести до фільму виправлення, але після відмови студії вони вирішили повністю зняти фільм Marvel з випуску.

Зокрема, своє слово з цього приводу сказала виконавиця ролі воїнки Тени Анджеліна Джолі.

[ + – ] Анджеліна Джолі в ролі Тени

"Я досі не розумію, як ми живемо в сьогоднішньому світі, де все ще є люди, які не хочуть бачити родину Фастоса і красу цих відносин і цього кохання. Те, як хтось злиться через це, комусь погрожує, не схвалює чи не цінує це, неосвічено", – заявила вона, додавши, що пишається рішенням творців стрічки не вирізати сцени.

Рішення студії підтримала оскароносна режисерка картини Хлоя Чжао. За її словами, вона передбачала таку реакцію на сцену поцілунку.

"Я не знаю всіх деталей, але я вірю, що дискусії велися, і я, і Marvel дуже хотіли – ми говорили про це – не змінювати монтажну частину фільму", – зазначила вона.

Як відомо, у Саудівській Аравії, Катарі та Кувейті офіційно заборонено рух ЛГБТК+, тому всі фільми, у яких є теми сексуальних меншин, знімаються з прокату.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі неодноразово з'являлася на прем'єрі "Вічних" зі своїми п'ятьма дітьми, демонструючи на червоних доріжках розкішні образи. Особливу увагу привернула її 15-річна дочка Шайло. Дівчина, яка ще недавно подумувала змінити стать, передумала ставати чоловіком, відростила волосся і вийшла на килимову доріжку в елегантних сукнях. Колишній чоловік Бред Пітт уже звинуватив Енджі в піарі на дітях.