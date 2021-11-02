Анджеліну Джолі звинуватили у піарі на дітях

За словами інсайдерів, Бред Пітт, який ніколи не виставляє на публіку свої стосунки з дітьми, незадоволений поведінкою колишньої дружини Анджеліни Джолі.

Голлівудський актор Бред Пітт дуже незадоволений тим, що його колишня дружина Анджеліна Джолі виводить їхніх п'ятьох дітей на червоні доріжки в межах просування фільму "Вічні" у різних столицях світу, пише New York Post із посиланням на слова друзів Пітта.

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"Анджеліна використовує дітей. Важко зрозуміти, як така поведінка виставляти їх напоказ в їхніх інтересах. Бред ніколи не виводить дітей публічно — і він рідко говорить про них", — заявили вони у розмові із журналістами.

Наближені до актора джерела впевнені, що Джолі піариться на дітях, привертаючи увагу ЗМІ кожним новим виходом та змушуючи весь світ говорити про себе.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми на прем'єрі "Вічних" у Лондоні Фото: Getty Images

Зі свого боку, представник акторки спростовує подібні звинувачення. За його словами, діти надто незалежні та ніколи б не робили те, що їм не до вподоби.

Як відомо, нещодавно Бред Пітт зазнав чергової невдачі в судовому позові з колишньою дружиною у справі про опіку над дітьми. 27 жовтня апеляційний суд Каліфорнії відхилив апеляцію актора на рішення щодо дискваліфікації судді Джона Аудеркірка, який раніше виніс вердикт на користь Пітта.

Що ж до Джолі, то вона не звертає уваги на звинувачення з боку колишнього чоловіка та його друзів, продовжуючи виблискувати на килимових доріжках у супроводі п'яти із шести дітей — 20-річного Меддокса, 16-річної Захари, 15-річної Шайло та 13-річних близнюків Нокса та Вів'єн. Об'єктом пильної уваги стає не лише акторка, а й її старша рідна дочка Шайло, яка показала всьому світу, що передумала змінювати стать. Тепер вона із задоволенням позує фотографам у сукнях, перешитих із нарядів від кутюр своєї матері.