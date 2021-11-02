Анджеліну Джолі звинуватили у піарі на дітях
За словами інсайдерів, Бред Пітт, який ніколи не виставляє на публіку свої стосунки з дітьми, незадоволений поведінкою колишньої дружини Анджеліни Джолі.
Голлівудський актор Бред Пітт дуже незадоволений тим, що його колишня дружина Анджеліна Джолі виводить їхніх п'ятьох дітей на червоні доріжки в межах просування фільму "Вічні" у різних столицях світу, пише New York Post із посиланням на слова друзів Пітта.
"Анджеліна використовує дітей. Важко зрозуміти, як така поведінка виставляти їх напоказ в їхніх інтересах. Бред ніколи не виводить дітей публічно — і він рідко говорить про них", — заявили вони у розмові із журналістами.
Наближені до актора джерела впевнені, що Джолі піариться на дітях, привертаючи увагу ЗМІ кожним новим виходом та змушуючи весь світ говорити про себе.
Зі свого боку, представник акторки спростовує подібні звинувачення. За його словами, діти надто незалежні та ніколи б не робили те, що їм не до вподоби.
Як відомо, нещодавно Бред Пітт зазнав чергової невдачі в судовому позові з колишньою дружиною у справі про опіку над дітьми. 27 жовтня апеляційний суд Каліфорнії відхилив апеляцію актора на рішення щодо дискваліфікації судді Джона Аудеркірка, який раніше виніс вердикт на користь Пітта.
Що ж до Джолі, то вона не звертає уваги на звинувачення з боку колишнього чоловіка та його друзів, продовжуючи виблискувати на килимових доріжках у супроводі п'яти із шести дітей — 20-річного Меддокса, 16-річної Захари, 15-річної Шайло та 13-річних близнюків Нокса та Вів'єн. Об'єктом пильної уваги стає не лише акторка, а й її старша рідна дочка Шайло, яка показала всьому світу, що передумала змінювати стать. Тепер вона із задоволенням позує фотографам у сукнях, перешитих із нарядів від кутюр своєї матері.