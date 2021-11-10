Принцесса Беатрис продемонстрировала, как подобрать блузку под сарафан

Внучка британской королевы нечасто появляется на публике после рождения дочери, однако даже к редким выходам она тщательно продумывает свои ансамбли.

Принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци посетили презентацию книги их подруги Габриэлы Пикок "2 недели до ощущения великолепия", которая прошла в Pavilion Club в Лондоне, и внучка британской королевы, недавно ставшая мамой, привлекла к себе внимание своим нарядом, пишет Hello.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для нечастого выхода в свет принцесса выбрала черный сарафан с баской и кремовую блузку. Образ она дополнила плотными черными колготами, черными ботильонами Zara, сумочкой от Anya Hindmarch и брошью в виде цветка мака от Marks & Spencer.

[ + – ] Принцесса Беатрис Фото: Getty Images

Ее супруг появился в темном костюме, белой рубашке и кроссовках.

На мероприятии также присутствовали жена певца Джеймса Бланта, София Уэлсли, Джоди Кидд, телеведущий Пирс Морган и его жена Селия Уолден, актрисаи Джоан Коллинз.

Всего пару недель назад семья провела несколько дней в Греции, где они присутствовали на королевской свадьбе принца Греции и Дании Филиппа и принцессы Нины. Там Беатрис блистала в черно-белом платье от Gucci.

В сентябре Беатрис родила своего первенца – Сиенну Элизабет Мапелли Моцци. Для супруга принцессы дочь стала вторым ребенком. У него уже есть пятилетний сын Вульфи от предыдущих отношений.

[ + – ] Эдоардо Мапелли Моцци с женой Фото: Getty Images

Ранее мы писали о том, что королева Летиция продемонстрировала стильный осенний ансамбль, состоящий из тренча и джинсов, а Кейт Миддлтон показала самое модное пальто сезона.