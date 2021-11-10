Принцеса Беатріс продемонструвала, як підібрати блузку під сарафан

Внучка британської королеви нечасто з'являється на публіці після народження доньки, проте навіть до рідкісних виходів вона ретельно продумує свої ансамблі.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці відвідали презентацію книги їхньої подруги Габріели Пікок "2 тижні до відчуття пишноти", яка пройшла в Pavilion Club у Лондоні, і внучка британської королеви, яка нещодавно стала мамою, привернула до себе увагу своїм вбранням, пише Hello.

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Для нечастого виходу у світ принцеса обрала чорний сарафан із баскою та кремову блузку. Образ вона доповнила щільними чорними колготами, чорними ботильйонами Zara, сумочкою Anya Hindmarch і брошкою у вигляді квітки маку від Marks & Spencer.

[ + – ] Принцеса Беатріс Фото: Getty Images

Її чоловік з'явився в темному костюмі, білій сорочці та кросівках.

На заході також були присутні дружина співака Джеймса Бланта, Софія Велслі, Джоді Кідд, телеведучий Пірс Морган та його дружина Селія Волден, актриса Джоан Коллінз.

Усього кілька тижнів тому сім'я провела кілька днів у Греції, де вони були присутні на королівському весіллі принца Греції та Данії Філіпа та принцеси Ніни. Там Беатріс блищала в чорно-білій сукні від Gucci.

У вересні Беатріс народила свого первістка — Сієнну Елізабет Мапеллі Моцці. Для чоловіка принцеси дочка стала другою дитиною. Він уже має п'ятирічного сина Вульфі від попередніх стосунків.

[ + – ] Едоардо Мапеллі Моцці з дружиною Фото: Getty Images

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