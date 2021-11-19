Меган Маркл показала подросшего сына принца Гарри

Герцоги Сассекские продолжают скрывать лицо старшего сына от прессы, но, по заверениям Меган Маркл, мальчик – копия своего отца.

Жена принца Гарри Меган Маркл появилась на ток-шоу Эллен Дедженерис, на котором, среди прочего, зрители получили возможность увидеть снимок подросшего сына бывшей актрисы и внука британской королев, двухлетнего Арчи.

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На фотографии мальчик стоит спиной к камере на куриной ферме семейного особняка герцогов Сассекских в Калифорнии и держит в руках корзинку. Он одет в синие джинсы, такого же оттенка свитер и желтые с рисунком резиновые сапоги.

Хотя лица ребенка не видно, можно предположить, что немало взял от внешности своего отца: у него такие же рыжие волосы.

По словам самой Меган, Арчи – "копия Гарри".

Кроме Арчи, у пары подрастает дочь Лилибет Диана, появившаяся на свет в июне этого года.

[ + – ] Арчи, сын Меган Маркл и принца Гарри

Интервью с герцогиней Сассекской зрители увидят сегодня. По предварительной информации, в нем не будет тем, касающихся королевской семьи и скандалов внутри нее. Меган расскажет о том, с чем столкнулась в начале актерской карьеры, а также поделится историями из своей жизни и расскажет о муже и детях.

На шоу она появилась в блузке с вырезанным узором на рукавах-фонариках от Oscar de la Renta, которая стоит $1586, дав своим критикам еще один повод осудить ее за любовь к роскоши и дорогим вещам.

Недавно стало известно, что телеведущая Опра Уинфри, которой Меган и Гарри дали интервью в марте этого года, удалила его со своего канала в YouTube, несмотря на 17 млн просмотров, что является одним из самых высоких показателей.

По мнению обозревателей, Опра считает, что герцоги Сассекские использовали ее и слишком много врали, что сказалось на самочувствии королевы Великобритании. Только британские СМИ насчитали в беседе 17 фактов лжи и перекручивания фактов. Поскольку Уинфри очень дорожит своей репутацией, она не хочет быть причастна к подобным скандалам.