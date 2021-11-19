Меган Маркл показала підрослого сина принца Гаррі

Герцоги Сассекські продовжують приховувати обличчя старшого сина від преси, але, як запевняє Меган Маркл, хлопчик – копія свого батька.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл з'явилася на токшоу Еллен Дедженерес, на якому, серед іншого, глядачі отримали можливість побачити знімок підрослого сина колишньої акторки та онука британської королеви, дворічного Арчі.

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На фотографії хлопчик стоїть спиною до камери на курячій фермі сімейного особняка герцогів Сассекських у Каліфорнії та тримає в руках кошик. Він одягнений у сині джинси, такого ж відтінку светр та жовті з малюнком гумові чоботи.

Хоча обличчя дитини не видно, можна припустити, що чимало він взяв від зовнішності свого батька: у нього таке ж руде волосся.

За словами Меган, Арчі — "копія Гаррі".

Крім Арчі, у пари підростає дочка Лілібет Діана, яка з'явилася на світ у червні цього року.

[ + – ] Арчі, син Меган Маркл та принца Гаррі

Інтерв'ю з герцогинею Сассекською глядачі побачать сьогодні. За попередньою інформацією, у ньому не буде тем, що стосуються королівської родини та скандалів усередині неї. Меган розповість про те, з чим зіткнулася на початку акторської кар'єри, а також поділиться історіями зі свого життя та розповість про чоловіка та дітей.

На шоу вона з'явилася в блузці з вирізаним візерунком на рукавах-ліхтариках від Oscar de la Renta, яка коштує $1586, давши своїм критикам ще один привід засудити її за любов до розкоші та дорогих речей.

Нещодавно стало відомо, що телеведуча Опра Вінфрі, якій Меган і Гаррі дали інтерв'ю в березні цього року, видалила його зі свого каналу в YouTube, попри 17 млн переглядів, що є одним з найвищих показників.

На думку оглядачів, Опра вважає, що герцоги Сассекські використовували її і надто багато брехали, що позначилося на самопочутті королеви Великобританії. Тільки британські ЗМІ нарахували в розмові 17 фактів брехні та перекручування фактів. Оскільки Вінфрі дуже дорожить своєю репутацією, вона не хоче бути причетною до подібних скандалів.