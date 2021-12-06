"Красное уведомление" стало предупреждением. Или как простой зритель устал от лояльности

Новый комедийный боевик "Красное уведомление" с участием Галь Гадот, Дуэйна Джонсона и Райана Рейнольдса стал самым популярным фильмом в истории Netflix, набрав 328,8 млн часов просмотра среди более чем половины из 214 миллионов подписчиков стримингового сервиса по всему миру. Предыдущим рекордсменом на стриминговом сервисе был хоррор "Птичий короб" с Сандрой Баллок в главной роли.

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Сборы фильма "Красное уведомление в мире"

Казалось бы, ничего удивительного – кассовые актеры, качественные спецэффекты, жажда новых масштабных приключенческих картин у измотанного кинодефицитом в последние два года зрителя. Но, если рассматривать феномен популярности "Красного уведомления" только с позиции зрелищности и наличия в кадре актеров категории А, то на первом месте должен был оказаться новый фильм о приключениях Бонда "Не время умирать", супергеройский боевик "Вечные" или какой-то другой блокбастер с заоблачным бюджетом и авторитетным актерским составом, вышедший на экраны минувшей осенью.

В этой истории внимания заслуживает еще один противоречивый момент: комедийный боевик "Красное уведомление" был назван критиками "чрезмерно сложной попыткой воссоздать успех фильмов об Индиане Джонсе", а 35% из 155 критиков, высказавших свое мнение о фильме на сайте Rotten Tomatoes ("Гнилые помидоры"), разнесли его в пух и прах. В свою очередь зрители отдали сомнительной картине 92% симпатий – и в этом кроется парадокс картины.

Так чем же покорила сердца зрителей ничем не примечательная, во всех смыслах, картина с примитивно-сортирным юмором, "трешовым" и нарочито подчеркнутым набором клише из приключенческих боевиков, а еще – открытым стебом со стороны создателей фильма над другими фильмами этого жанра? Ведь, с большой вероятностью, каких-то 7 – 10 лет назад лента подобного толка осталась бы незамеченной зрителями или, того хуже, была бы оплевана каждым, кому не лень. Тогда в чем же магия? Или, правильнее будет выразиться, объяснение этого сумасшедшего интереса со стороны подписчиков стримингового сервиса?

В чем феномен фильма "Red Note"

А ларчик просто открывается. Ведь, если посмотреть на "Красное уведомление" с позиции зрителя, уставшего от навязанных в кинематографе принципов разнонаправленной толерантности, безусловной любви к ЛГБТ, убеждении в красоте бодипозитива, расовой терпимости (иногда за пределами здравого смысла), а также отказа от мужественности и выраженной женственности, да и вообще, отрицания гендерной принадлежности как основы человеческой цивилизации, то сумасшедшая популярность простенького фильма режиссера Роусона Маршалла Тербера становится очевидной – он поставил на традиционные коды и вернул зрителя в привычную для него систему координат "правильного" и "неправильного" или просто понятного.

Другими словами, создатели фильма дали двухчасовой отдых уставшему от толерантности потребителю кинопродукта и показали ему безупречную красавицу в исполнении Галь Гадот, безапелляционно мужественного афериста (Дуэйн Скала Джонсон) и очаровательного пройдоху с клишированным чувством юмора (Райан Рейнольдс). В картине все персонажи плоские и такие приятно понятные, что измученный канонами "новой правильности социальных норм" зритель, очевидно, просто не мог оторваться от экрана, намотав Netflix рекордное количество часов просмотра. Рядовой потребитель кинопродукта сказал свое веское слово: он устал от толерантности и открыто ностальгирует по понятному прошлому, когда можно было просто высмеять толстяка или сделать комплимент красивой женщине, не боясь быть подвергнутым осуждению за инакомыслие.