Трансгендерный мужчина показал шрам после смены пола на обложке еженедельника New York

Габриэль Мак до смены пола был журналисткой Мак Макклелланд, освещавшей права человека в странах третьего мира и ставшей свидетельницей жестокого насилия.

Американский журналист и писатель Габриэль Мак опубликовал в New York Magazine откровенное эссе о том, как перенес операцию по смене пола, а также снялся для обложки издания в одних трусах, продемонстрировав и шрам на бедре, который остался после фаллопластики, то есть после формирования мужского полового органа.

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Материал Мака называется "Мой пенис: история любви". В нем подробно описывается опыт Габриэля, прошедшего процесс конструирования полового члена в рамках операции по смене пола. ДО этого, в 2019 году, ему удалили женские репродуктивные органы и молочные железы.

Мак пишет, что до последнего отрицал необходимость окончательной операции по смене пола, но затем пришел к выводу, что если он не станет мужчиной полностью, то есть не обзаведется соответствующим половым органом, то "лучше уж умереть".

[ + – ] Мак Макклелланд Фото: Википедия

Осознав это, американец зарегистрировался на сайтах для людей, переживших фаллопластику или ожидающих ее, где пользователи делились пережитыми ощущениями, результатами смены пола, именами хирургов, проводивших операции, рассказывали о негативных последствиях и много другое. После этого Мак взялся обзванивать хирургов, страховые компании, терапевтов для получения разрешений на прохождение всех специалистов и проведения фаллопластики.

Далее он подробно описывает детали операции, которую делали два микрохирурга, реконструктивный уролог, хирург и ординатор.

[ + – ] Шрам на бедре Габриэля

Затем Мак перенес довольно сложный восстановительный период, на заживление всех ран и швов ушли месяцы, однако теперь он очень доволен результатом. Единственное, что его смущает до сих пор, – высокий голос, из-за которого со спины многие все еще принимают его за женщину. Никуда не делать и женская фигура.

[ + – ] Габриэль Мак после операции Фото: Dan Winters/New York

Эссе уже вызвало волну критики среди консервативных представителей общественности, которые не преминули его кое в чем упрекнуть. Например, в обширной статье Габриэль не упоминал, как после работы репортером по гражданским правам на Гаити после землетрясения 2010 года устроил "собственное" изнасилование, чтобы справиться с травмой, которую он (тогда еще девушка по имени Мак Макклелланд) испытала после того, как стала свидетелем сексуального насилия в Гаити. Потерпевшую звали Сибиллой, и над ней надругалась банда мужчин под дулом пистолета. Мак сопровождала Сибиллу в больницу, где, согласно Daily Mail, "хирург, который провел ей реконструктивную операцию, сказал ей, что она шл*ха и заслужила то, что получила".

За время работы журналистом Мак стала свидетельницей сексуального насилия в Бирме и Демократической Республике Конго, но ссылается на этот инцидент на Гаити как на причину ее особого страдания. В прошлых статьях и интервью она говорила, что у нее развился алкоголизм, были проблемы со сном, и ей начали сниться кошмары о сексуальном насилии. Затем она начала посещать терапевта в Сан-Франциско, которому сказала, что все, чего она хочет, – это "невероятно жестокий секс". Терапевт предположил, что это будет исцеляющий опыт, и посоветовал ей найти того, кому она достаточно доверяет, чтобы сделать это.

В 2011 году Мак подробно написала об этом инсценированном изнасиловании для онлайн-журнала Good. Коллеги осудили такие откровения Мак, отметив, что "Гаити – это не о ней" и раскритиковав ее за подобные материалы.

[ + – ] Мак Макклелланд до смены пола Фото: Википедия

В 2020 году выяснилось, что Сибилла, жертва нападения с Гаити, неоднократно просила прекратить упоминать ее в твитах, интервью и других средствах массовой информации. Женщина подчеркивала, что никогда не давала Маку на это согласия. Тот же, в свою очередь, так увлекся этой историей, что адрес и другая личная информация Сибиллы появились в Сети, поставив жизнь матери троих детей под угрозу.

Габриэль Мак с 2007 по 2012 год был штатным репортером в Mother Jones, а затем стал репортером по правам человека. Он также писал статьи для The New York Times Magazine, Rolling Stone и других зданий. Мужчина является лауреатом многих престижных журналистских премий за освещение тем о посттравматическом расстройстве и нарушениях прав человека.

Напомним, ранее первая леди Франции Брижит Макрон пригрозила подать в прокуратуру Парижа жалобу за то, что в Сети ее назвали трансгендером. Такой была ее реакция на клевету о том, что она родилась мужчиной, но сменила пол.