Трансгендерный мужчина показал шрам после смены пола на обложке еженедельника New York
Габриэль Мак до смены пола был журналисткой Мак Макклелланд, освещавшей права человека в странах третьего мира и ставшей свидетельницей жестокого насилия.
Американский журналист и писатель Габриэль Мак опубликовал в New York Magazine откровенное эссе о том, как перенес операцию по смене пола, а также снялся для обложки издания в одних трусах, продемонстрировав и шрам на бедре, который остался после фаллопластики, то есть после формирования мужского полового органа.
Материал Мака называется "Мой пенис: история любви". В нем подробно описывается опыт Габриэля, прошедшего процесс конструирования полового члена в рамках операции по смене пола. ДО этого, в 2019 году, ему удалили женские репродуктивные органы и молочные железы.
Мак пишет, что до последнего отрицал необходимость окончательной операции по смене пола, но затем пришел к выводу, что если он не станет мужчиной полностью, то есть не обзаведется соответствующим половым органом, то "лучше уж умереть".
Осознав это, американец зарегистрировался на сайтах для людей, переживших фаллопластику или ожидающих ее, где пользователи делились пережитыми ощущениями, результатами смены пола, именами хирургов, проводивших операции, рассказывали о негативных последствиях и много другое. После этого Мак взялся обзванивать хирургов, страховые компании, терапевтов для получения разрешений на прохождение всех специалистов и проведения фаллопластики.
Далее он подробно описывает детали операции, которую делали два микрохирурга, реконструктивный уролог, хирург и ординатор.
Затем Мак перенес довольно сложный восстановительный период, на заживление всех ран и швов ушли месяцы, однако теперь он очень доволен результатом. Единственное, что его смущает до сих пор, – высокий голос, из-за которого со спины многие все еще принимают его за женщину. Никуда не делать и женская фигура.
Эссе уже вызвало волну критики среди консервативных представителей общественности, которые не преминули его кое в чем упрекнуть. Например, в обширной статье Габриэль не упоминал, как после работы репортером по гражданским правам на Гаити после землетрясения 2010 года устроил "собственное" изнасилование, чтобы справиться с травмой, которую он (тогда еще девушка по имени Мак Макклелланд) испытала после того, как стала свидетелем сексуального насилия в Гаити. Потерпевшую звали Сибиллой, и над ней надругалась банда мужчин под дулом пистолета. Мак сопровождала Сибиллу в больницу, где, согласно Daily Mail, "хирург, который провел ей реконструктивную операцию, сказал ей, что она шл*ха и заслужила то, что получила".
За время работы журналистом Мак стала свидетельницей сексуального насилия в Бирме и Демократической Республике Конго, но ссылается на этот инцидент на Гаити как на причину ее особого страдания. В прошлых статьях и интервью она говорила, что у нее развился алкоголизм, были проблемы со сном, и ей начали сниться кошмары о сексуальном насилии. Затем она начала посещать терапевта в Сан-Франциско, которому сказала, что все, чего она хочет, – это "невероятно жестокий секс". Терапевт предположил, что это будет исцеляющий опыт, и посоветовал ей найти того, кому она достаточно доверяет, чтобы сделать это.
В 2011 году Мак подробно написала об этом инсценированном изнасиловании для онлайн-журнала Good. Коллеги осудили такие откровения Мак, отметив, что "Гаити – это не о ней" и раскритиковав ее за подобные материалы.
В 2020 году выяснилось, что Сибилла, жертва нападения с Гаити, неоднократно просила прекратить упоминать ее в твитах, интервью и других средствах массовой информации. Женщина подчеркивала, что никогда не давала Маку на это согласия. Тот же, в свою очередь, так увлекся этой историей, что адрес и другая личная информация Сибиллы появились в Сети, поставив жизнь матери троих детей под угрозу.
Габриэль Мак с 2007 по 2012 год был штатным репортером в Mother Jones, а затем стал репортером по правам человека. Он также писал статьи для The New York Times Magazine, Rolling Stone и других зданий. Мужчина является лауреатом многих престижных журналистских премий за освещение тем о посттравматическом расстройстве и нарушениях прав человека.
Напомним, ранее первая леди Франции Брижит Макрон пригрозила подать в прокуратуру Парижа жалобу за то, что в Сети ее назвали трансгендером. Такой была ее реакция на клевету о том, что она родилась мужчиной, но сменила пол.