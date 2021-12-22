Трансгендерний чоловік показав шрам після зміни статі на обкладинці тижневика New York

Габріель Мак до зміни статі був журналісткою Мак Макклелланд, яка висвітлювала права людини в країнах третього світу і стала свідком жорстокого насильства.

Американський журналіст і письменник Габріель Мак опублікував у New York Magazine відверте есе про те, як переніс операцію зі зміни статі, а також знявся для обкладинки видання в одних трусах, продемонструвавши шрам на стегні, який залишився після фалопластики, тобто після формування чоловічого статевого органу.

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Матеріал Мака називається "Мій пеніс: історія кохання". У ньому докладно описується досвід Габріеля, який пройшов процес конструювання статевого члена в межах операції зі зміни статі. До цього, у 2019 році, йому видалили жіночі репродуктивні органи та молочні залози.

Мак пише, що до останнього заперечував необхідність остаточної операції зі зміни статі, але потім дійшов висновку, що якщо він не стане чоловіком повністю, тобто не матиме відповідного статевого органу, то "краще вже померти".

[ + – ] Мак Макклелланд Фото: Вiкiпедiя

Усвідомивши це, американець зареєструвався на сайтах для людей, які пережили фалопластику або чекають на неї, де користувачі ділилися пережитими відчуттями, результатами зміни статі, іменами хірургів, які проводили операції, розповідали про негативні наслідки та багато іншого. Після цього Мак взявся обдзвонювати хірургів, страхові компанії, терапевтів для отримання дозволів на проходження всіх спеціалістів та проведення фалопластики.

Далі він докладно описує деталі операції, яку робили два мікрохірурги, реконструктивний уролог, хірург та ординатор.

[ + – ] Шрам на стегні Габріеля

Потім Мак переніс досить складний відновлювальний період, на загоєння всіх ран і швів пішли місяці, проте тепер дуже задоволений результатом. Єдине, що його бентежить досі, — високий голос, через який зі спини багато хто все ще приймає його за жінку.

[ + – ] Габріель Мак після операції Фото: Dan Winters/New York

Есе вже викликало хвилю критики серед консервативних представників громадськості, які не пропустили його в чомусь дорікнути. Наприклад, у великій статті Габріель не згадував, як після роботи репортером з цивільних прав на Гаїті після землетрусу 2010 року влаштував "власне" зґвалтування, щоб упоратися з травмою, яку він (тоді ще дівчина на ім'я Мак Макклелланд) зазнала після того, як стала свідком сексуального насильства в Гаїті. Потерпілу звали Сибіллою, і над нею знущалася банда чоловіків під дулом пістолета. Мак супроводжувала Сибіллу в лікарню, де, згідно з Daily Mail, "хірург, який провів їй реконструктивну операцію, сказав їй, що вона ходила і заслужила те, що отримала".

За час роботи журналістом Мак стала свідком сексуального насильства в Бірмі та Демократичній Республіці Конго, але посилається на цей інцидент на Гаїті як причину її особливого страждання. У минулих статтях та інтерв'ю вона говорила, що в неї розвинувся алкоголізм, були проблеми зі сном, і їй почали снитися кошмари про сексуальне насильство. Потім вона почала відвідувати терапевта в Сан-Франциско, якому сказала, що все, що вона хоче, — це "неймовірно жорстокий секс". Терапевт припустив, що це буде зцілювальний досвід і порадив їй знайти того, кому вона достатньо довіряє, щоб зробити це.

У 2011 році Мак докладно написала про це інсценоване зґвалтування для онлайн-журналу Good. Колеги засудили такі одкровення Мак, зазначивши, що "Гаїті – це не про неї" та розкритикувавши її за подібні матеріали.

[ + – ] Мак Макклелланд до зміни статі Фото: Вiкiпедiя

У 2020 році з'ясувалося, що Сибілла, жертва нападу з Гаїті, неодноразово просила припинити згадувати її у твітах, інтерв'ю та інших засобах масової інформації. Жінка наголошувала, що ніколи не давала Маку на це згоди. Той же, у свою чергу, так захопився цією історією, що адреса та інша особиста інформація Сибілли з'явилися в мережі, поставивши життя матері трьох дітей під загрозу.

Габріель Мак з 2007 по 2012 роки був штатним репортером у Mother Jones, а потім став репортером з прав людини. Він також писав статті для The New York Times Magazine, Rolling Stone та інших видань. Чоловік є лауреатом багатьох престижних журналістських премій за висвітлення тем про посттравматичний розлад та порушення прав людини.

Нагадаємо, раніше перша леді Франції Бріжит Макрон пригрозила подати до прокуратури Парижа скаргу за те, що в мережі її назвали трансгендером. Такою була її реакція на наклеп про те, що вона народилася чоловіком, але змінила стать.