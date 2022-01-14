Жену Криса Нота заметили в слезах и без обручального кольца

Рождество Тара Уилсон провела не с мужем, а сейчас, по словам инсайдеров, их брак и вовсе висит на волоске.

39-летнюю Тару Уилсон, жену 67-летнего Криса Нота, наиболее известного по роли "Мистера Бига" в сериале "Секс в большом городе" и его сиквеле "И просто так", папарацци заметили плачущей в своей машине в Лос-Анджелесе, а когда она вышла из салона, то у нее на пальце не было обручального кольца, сообщает Page Six.

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Тара находилась в автомобиле достаточно длительный период времени, пытаясь успокоиться, после чего, надев массивные солнцезащитные очки, отправилась в продуктовый магазин, по дороге поговорив с кем-то по телефону

Своим поведением она вновь заставила СМИ говорить о том, что ее брак с Крисом, обвиненном в изнасилованиях и абьюзе сразу несколькими женщинами, находится под угрозой. Как известно, в декабре прошлого года, незадолго до Рождества, которое в США отмечают 25 декабря, прозвучали первые заявления о грехах Нота. Сейчас же общее количество женщин, выступающих против него, составляет пять человек.

После обвинений актер был исключен из сериала CBS "Уравнитель", а его сцены в роли мистера Бига в перезагрузке "Секса в большом городе" "И просто так", как сообщается, были вырезаны из финального эпизода.

Нот выступил с заявлением, назвав обвинения "категорически ложными". Отвечая на вопрос фотографов в декабре, он сказал: "Теперь я позволю фишкам упасть, где они могут. Мое заявление есть мое заявление, это все, что я могу дать".

[ + – ] Крис Нот и Тара Уилсон Фото: Getty Images

Между тем, Page Six сообщила, что после того, как обвинения стали достоянием общественности, брак Нота и Уилсона оказался на грани.

"Тара расстроена, и все висит на волоске. Она просто хочет защитить детей (Орион, 13 лет, и Китс, 18 месяцев). Это ее приоритет номер один", – рассказал журналистам инсайдер.

"Проблема в том, что даже если Крис не сделал того, что, по словам этих женщин, он сделал, у него все равно был какой-то сексуальный контакт с ними, и он изменял Таре. С этим трудно смириться", – добавил другой источник из окружения пары.

Крис и Тара познакомились в 2001 году, когда она работала барменом в его нью-йоркском заведении Cutting Room. Они начали встречаться в 2004, а поженились в 2012 году. Из-за разразившегося скандала Рождество супруги провели врозь: Уилсон улетела в Лос-Анджелес, а Нот остался в Нью-Йорке.

Не так давно его впервые после скандала заметили на улице, и при этом он выглядел вполне довольным собой.