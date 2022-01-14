Дружину Кріса Нота помітили в сльозах і без обручки

Різдво Тара Вілсон провела не з чоловіком, а зараз, за словами інсайдерів, їхній шлюб узагалі висить на волосині.

39-річну Тару Вілсон, дружину 67-річного Кріса Нота, найбільше відомого за роллю "Містера Біга" в серіалі "Секс і місто" та його сиквелі "І просто так", папараці помітили в сльозах у своїй машині в Лос-Анджелесі, а коли вона вийшла з салону, то в неї на пальці не було обручки, повідомляє Page Six.

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Тара була в автомобілі досить тривалий період часу, намагаючись заспокоїтися, після чого, одягнувши масивні сонцезахисні окуляри, вирушила в продуктовий магазин, по дорозі поговоривши з кимось по телефону.

Своєю поведінкою вона знову змусила ЗМІ говорити про те, що її шлюб із Крісом, звинуваченим у зґвалтуваннях і аб'юзі відразу декількома жінками, перебуває під загрозою. Як відомо, у грудні минулого року, незадовго до Різдва, яке в США відзначають 25 грудня, пролунали перші заяви про гріхи Нота. Зараз загальна кількість жінок, які виступають проти нього, становить п'ять осіб.

Після звинувачень актор був виключений із серіалу CBS "Зрівняльник", а його сцени в ролі містера Біга в перезавантаженні "Сексу і міста" "І просто так", як повідомляється, було вирізано з фінального епізоду.

Нот виступив із заявою, назвавши звинувачення "категорично хибними". Відповідаючи на запитання фотографів у грудні, він сказав: "Тепер я дозволю фішкам впасти, де вони можуть. Моя заява є моя заява, це все, що я можу дати".

[ + – ] Кріс Нот і Тара Вілсон Фото: Getty Images

Тим часом Page Six повідомила, що після того, як звинувачення стали надбанням громадськості, шлюб Нота й Вілсон опинилися на межі.

"Тара засмучена, і все висить на волосині. Вона просто хоче захистити дітей (Оріон, 13 років, і Кітс, 18 місяців). Це її пріоритет номер один", – розповів журналістам інсайдер.

"Проблема в тому, що навіть якщо Кріс не зробив того, що, за словами цих жінок, він зробив, у нього все одно був якийсь сексуальний контакт із ними, і він зраджував Тарі. З цим важко змиритися", — додало інше джерело з оточення пари.

Кріс і Тара познайомилися у 2001 році, коли вона працювала барменом у його нью-йоркському закладі Cutting Room. Вони почали зустрічатися у 2004, а одружилися у 2012 році. Через скандал, що вибухнув, Різдво подружжя провело нарізно: Вілсон полетіла в Лос-Анджелес, а Нот залишився в Нью-Йорку.

Нещодавно його вперше після скандалу помітили на вулиці, і при цьому він мав вигляд цілком задоволеного собою.