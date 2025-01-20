Роскошь и статус: 10 лучших инаугурационных образов первых леди США

Именно сегодня, 20 января, в разные годы проходили церемонии инаугурации американских президентов, а их первые леди щеголяли эффектными нарядами

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На 20 января в разные годы были назначены церемонии инаугурации президентов США. И пока Джон Кеннеди, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Барак Обама, Дональд Трамп и прочие участвовали в торжественной процедуре вступления в должность главы государства, их жены готовились к церемонии по-своему. Ведь это событие было не только важно политически, но еще и живо обсуждалось в модной прессе.

Можно сказать, что инаугурация – это как свадьба. Гости знают, что жених тоже важен, но всем интересно, в каком ослепительном наряде появится невеста. И нарядов обычно два – в одном первая леди появляется на самой церемонии, когда президент США приносит клятву, а второй, вокруг которого обычно и разгораются главные страсти – украшает ее на традиционном балу. Первая часть мероприятия проходит перед Капитолием, а вторая – где решит новоиспеченный президент.

Первый инаугурационный бал устроил Джордж Вашингтон в Зале собраний городской ассамблеи Нью-Йорка. Тогда он станцевал два котильона и менуэт.

Рекордсменом по балам стал Билл Клинтон – он устроил 14 балов и посетил каждый из них. А вот Джо Байдену пришлось отменить традиционный бал из-за пандемии коронавируса. Так что его супруга Джилл блистала на инаугурации в голубом костюме от Ральфа Лорена, а приветствуя публику с балкона, Джилл переоделась в белый наряд с вышивкой от Gabriela Hearst.

Инаугурация Джо Байдена

К слову, бала не было и у Бетти Форд в 1973 году. Тогда президент Никсон ушел в отставку после Уотергейтского скандала, Генри Форд неожиданно занял его место, и его леди было не до балов.

Фокус решил разобраться, какая из первых леди была самой красивой и элегантной в день 20 января.

Мелания Трамп

Мелании Трамп пришлось нелегко. Большинство дизайнеров решили объявить ей бойкот из-за политики ее мужа. Но первая леди с честью выдержала натиск недоброжелателей. Перед Капитолием она появилась на первой инаугурации в небесно-голубом костюме от Ральфа Лорена, а бал посетила в роскошном вечернем платье от Эрве Пьера, дизайнера, который прежде работал в Oscar de la Renta и Carolina Herrera.

Мелания Трамп сопровождает мужа на балу после принятия присяги Фото: Getty Images

Наряд Эрве и Мелания создавали вместе. И результат превзошел все ожидания. Белое платье графического дизайна с разрезом от бедра дополнял узкий алый пояс и бриллиантовые серьги-пуссеты.

Мишель Обама

Мишель Обама была первой леди два президентских срока своего мужа. И на инаугурационный бал в 2009 году она выбрала белое шелковое платье из органзы, обнажающее одно плечо и усыпанное кристаллами Swarovski.

Барак и Мишель Обама на первом балу Фото: Getty Images

Автором наряда был Джейсон Ву, начинающий дизайнер родом из Канады. Познакомил Мишель и Джейсона легендарный стилист Андре Леон Телли, недавно ушедший из жизни. И Мишель стала постоянной клиенткой юного дарования.

Барак и Мишель Обама на втором балу Фото: Getty Images

Так что, когда ее супруга избрали на второй срок, Мишель снова обратилась к Джейсону. Он создал для нее платье с воротником-халтер огненно-алого цвета, которое стало, пожалуй, самым ярким платьем, что первая леди США когда-либо надевала на бал.

Лора Буш

Супруга Джорджа Буша-младшего получила педагогическое образование и на посту первой леди активно занималась образовательными программами. Лора для первого инаугурационного бала в 2001 году проявила патриотизм и обратилась к дизайнеру из Далласа Майклу Фэйрклоту, практически неизвестному за пределами штата Техас. Он создал для первой леди алое платье из шелкового жоржета с футляром из вышитого кружева.

Лора и Джордж Буш на первом балу Фото: The White House

А вот, когда Буш был переизбран на второй срок, Лора обратилась к признанному мастеру вечерних нарядов.

Лора и Джордж Буш на втором балу Фото: Getty Images

Оскар де ла Рента не обманул ожидании – платье из шелка с V-образным декольте и длинными рукавами, расшитое стеклярусом смотрелось необычайно элегантно.

Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон, чей муж, Билл Клинтон, занимал Овальный кабинет два срока, во время первого бала также проявила патриотизм, обратившись к Саре Филлипс — дизайнеру из родного для Билла Арканзаса. И появилась на балу 1993 года в фиолетовом платье с кружевным лифом и бархатной юбкой с муслином. К слову, на этом балу Клинтон даже сыграл на саксофоне.

Первый бал Хиллари и Билла Клинтонов

Второй бал в 1997-м прошел под рифом Оскара де ла Ренты. Он нарядил первую леди в закрытое платье цвета слоновой кости, вышитое стеклярусом.

Второй бал Хиллари и Билла Клинтонов

Барбара Буш

В 1989 году пост президента США занял Джордж Буш-старший, а его супруга Барбара Буш была дамой практичной и на момент инаугурации ей уже было за 60 лет.

Барбара и Джордж Буш-старший на балу Фото: Getty Images

На балу она выглядела достойно, представительно и элегантно в закрытом платье от Arnold Scaasi глубокого синего оттенка. Лиф был из бархата, драпированная юбка – из атласа, а образ первая леди дополнила нитями жемчуга.

Нэнси Рейган

Первая леди Нэнси Рейган, как и ее супруг, 40-й президент США Рональд Рейган, свою карьеру начинала, как актриса, и успела снять в 11 голливудских фильмах, пока ее супруг не решил отдать все свое внимание политике.

Так что ее инагурационный наряд был по-голливудски роскошен. В 1981 году первая леди, надевшая на бал платье, обнажающее плечо, воспринималась, как дама, проявившая неслыханную дерзость. Впрочем, Нэнси уже тогда была законодательницей мод, а ее алый костюм, в котором она присутствовала на церемонии у Капитолия, произвел такой фурор, что цвет даже получил название "рейгановский красный".

Для бала было выбрано платье работы Джеймса Галаноса, в то время он был самым популярным американским модельером и одевал всех кинодив Голливуда.

Нэнси и Рональд Рейган на балу Фото: The White House

Когда Рейган занял Белый дом на второй срок, Нэнси снова обратилась к Галаносу и он создал для нее струящееся платье, расшитое стеклярусом в духе "Золотого века" Голливуда.

Розалин Картер

Розалин Картер исполняла роль первой леди один срок, но она была первой среди первых леди, которая не только занималась ролью "хозяйки Белого дома", но и, наряду с мужем, — политикой. На бал 1977 года она выбрала наряд в котором уже появлялась на публике. Сейчас это обычное дело, а тогда Розалин стала сенсацией. Ее даже обвиняли в лености и невнимательности.

Розалин Картер и Джимми Картер на балу Фото: The White House

Наряд был в духе 1970-х: немного хиппи-шика и много вышивки. Платье Mary Matise for Jimmae с пышными шифоновыми рукавами и золотым шитьем на лифе дополнял длинный жилет нью-йоркского дизайнера Доминика Ромполло.

Пэт Никсон

В 1969 году Ричард Никсон стал президентом США в первый раз. Впереди был еще один срок, Уотергейтский скандал, вынужденная отставка, но тогда о том, что Никсон станет одним из самых скандальных президентов речь не шла. Так что наряд Пэт для первого бала был роскошен: лимонно-желтый, расшитый кристаллами , дополненный длинными перчатками и туфельками с монограммой. Создала его Karen Stark for Harvery Berin.

Пэт Никсон перед первым балом Фото: Getty Images

На второй срок Пэт одевала дизайнер Адель Симпсон. Симпсон адаптировала французскую высокую моду к американским реалиям и превращала ее в коллекции прет-а-порте. И Пэт в голубом вышитом платье выглядела на редкость элегантно.

Второй бал Ричарда Никсона и Пэт Никсон

Клаудия "Леди Берд" Тейлор Джонсон

"Леди Берд" Джонсон, или "Божья коровка" Джонсон получила свое прозвище еще в детстве от няни и так и вошла в историю. Она инвестировала в своего мужа Линдона Б. Джонсона 10 тысяч долларов (в то время огромная сумма), профинансировав его предвыборную программу, будучи на посту первой леди, выступала за благоустройство городов и автомагистралей, была посредником между своим вспыльчивым мужем и теми, кого он обидел, а это случалось часто.

Она была близкой подругой Жаклин Кеннеди, и когда та покидала Белый дом после убийства мужа, то оставила Леди Берд записку, которая гласила, что та "обязательно будет счастлива".

Леди Берд стала первой, кто держал Библию, пока ее муж приносил присягу, и стала настоящей первой леди в современном понимании этого слова: она занималась предвыборной кампанией мужа, имела целый штат сотрудников и продвигала собственные программы.

Именно Леди Берд отговорила своего мужа идти на второй президентский срок из-за состояния его здоровья. Джонсон скончался в 1973 году от третьего инфаркта.

Клаудия "Леди Берд" Тейлор Джонсон перед балом Фото: Getty Images

Инаугурационный бал леди Джонсон случился только в 1965 году, когда ее супруг победил на выборах. И Леди Берд, зная, что ее наряд не сгинет в недрах гардероба, выбрала наряд, который идеально подходил для торжественного мероприятия. Комплект из атласного пальто, отороченного соболем, и драпированного платья от дизайнера Джона Мура до сих пор считается одним из самых элегантных в американской истории.

Жаклин "Джеки" Кеннеди

Фактически именно с Джеки Кеннеди, супруги Джона Кеннеди, убитого во время визита в Даллас, Техас, и началась эпоха роскоши в Белом доме. Хоть в статусе первой леди она пробыла относительно недолго, но изменила она многое. Белый дом достался первой леди в ужасном состоянии, а до нее первые леди обычно просто пребывали в статусе супруги президента, но никак не иконы стиля и законодательницы мод.

Для реставрации Белого дома Джеки привлекла известных дизайнеров и коллекционеров, а затем провела по зданию знаменитую телеэкскурсию, за что получила премию "Эмми".

Жаклин Кеннеди на балу Фото: Getty Images

Модный дизайнер Олег Кассини создавал для Джеки элегантные наряды, в том числе и костюм для торжественной присяги. Но платье для бала 1961 года из шелка и шифона первая леди придумала сама. Она отправила Этель Франкау из Bergdorf Custom Salon собственноручно нарисованный эскиз, по которому и сшили ее элегантный наряд, эффектно вошедший в историю.