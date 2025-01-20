Розкіш і статус: 10 найкращих інавгураційних образів перших леді США

Саме сьогодні, 20 січня, у різні роки відбувалися церемонії інавгурації американських президентів, а їхні перші леді хизувалися ефектними вбраннями

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На 20 січня в різні роки були призначені церемонії інавгурації президентів США. І поки Джон Кеннеді, Річард Ніксон, Рональд Рейган, Барак Обама, Дональд Трамп та інші брали участь в урочистій процедурі вступу на посаду глави держави, їхні дружини готувалися до церемонії по-своєму. Адже ця подія була не тільки важливою політично, але ще й жваво обговорювалася в модній пресі.

Можна сказати, що інавгурація — це як весілля. Гості знають, що наречений теж важливий, але всім цікаво, в якому сліпучому вбранні з'явиться наречена. І вбрань зазвичай два — в одному перша леді з'являється на самій церемонії, коли президент США складає клятву, а друге, довкола якого зазвичай і розпалюються головні пристрасті, прикрашає її на традиційному балу. Перша частина заходу відбувається перед Капітолієм, а друга — де вирішить новоспечений президент.

Перший інавгураційний бал влаштував Джордж Вашингтон у Залі зборів міської асамблеї Нью-Йорка. Тоді він станцював два котильйони і менует.

Рекордсменом за балами став Білл Клінтон — він влаштував 14 балів і відвідав кожен із них. А ось Джо Байдену довелося скасувати традиційний бал через пандемію коронавірусу. Тож його дружина Джилл сяяла на інавгурації в блакитному костюмі від Ральфа Лорена, а вітаючи публіку з балкона, Джилл переодяглася в біле вбрання з вишивкою від Gabriela Hearst.

Інавгурація Джо Байдена

До речі, балу не було й у Бетті Форд 1973 року. Тоді президент Ніксон пішов у відставку після Вотергейтського скандалу, Генрі Форд несподівано зайняв його місце, і його леді було не до балів.

Фокус вирішив розібратися, яка з перших леді була найкрасивішою та найелегантнішою в день 20 січня.

Меланія Трамп

Меланії Трамп довелося нелегко. Більшість дизайнерів вирішили оголосити їй бойкот через політику її чоловіка. Але перша леді з честю витримала натиск недоброзичливців. Перед Капітолієм на першій інаугурації вона з'явилася в небесно-блакитному костюмі від Ральфа Лорена, а на бал завітала в розкішній вечірній сукні від Ерве П'єра, дизайнера, який раніше працював в Oscar de la Renta і Carolina Herrera.

Меланія Трамп супроводжує чоловіка на балу після складання присяги Фото: Getty Images

Вбрання Ерве і Меланія створювали разом. І результат перевершив усі очікування. Білу сукню графічного дизайну з розрізом від стегна доповнював вузький червоний пояс і діамантові сережки-пусети.

Мішель Обама

Мішель Обама була першою леді два президентські терміни свого чоловіка. І на інавгураційний бал 2009 року вона обрала білу шовкову сукню з органзи, що оголювала одне плече і була усипана кристалами Swarovski.

Барак і Мішель Обама на першому балу Фото: Getty Images

Автором вбрання був Джейсон Ву, дизайнер-початківець родом з Канади. Познайомив Мішель і Джейсона легендарний стиліст Андре Леон Теллі, який нещодавно пішов з життя. І Мішель стала постійною клієнткою юного обдарування.

Барак і Мішель Обама на другому балу Фото: Getty Images

Тож, коли її чоловіка обрали на другий термін, Мішель знову звернулася до Джейсона. Він створив для неї сукню з коміром-халтер вогненно-червоного кольору, яка стала, мабуть, найяскравішою сукнею, яку перша леді США коли-небудь одягала на бал.

Лора Буш

Дружина Джорджа Буша-молодшого здобула педагогічну освіту і на посаді першої леді активно займалася освітніми програмами. Лора для першого інавгураційного балу 2001 року проявила патріотизм і звернулася до дизайнера з Далласа Майкла Фейрклота, практично невідомого за межами штату Техас. Він створив для першої леді червону сукню з шовкового жоржета з футляром з вишитого мережива.

Лора і Джордж Буш на першому балу Фото: The White House

А ось, коли Буш був переобраний на другий термін, Лора звернулася до визнаного майстра вечірнього вбрання.

Лора і Джордж Буш на другому балу Фото: Getty Images

Оскар де ла Рента не обманув очікування — сукня з шовку з V-подібним декольте і довгими рукавами, розшита стеклярусом, мала надзвичайно елегантний вигляд.

Гілларі Клінтон

Гілларі Клінтон, чий чоловік, Білл Клінтон, обіймав Овальний кабінет два терміни, під час першого балу також проявила патріотизм, звернувшись до Сари Філіпс — дизайнерки з рідного для Білла Арканзасу Арканзасу. І з'явилася на балу 1993 року у фіолетовій сукні з мереживним ліфом і оксамитовою спідницею з мусліном. До речі, на цьому балу Клінтон навіть зіграв на саксофоні.

Перший бал Гілларі та Білла Клінтонів

Другий бал 1997-го пройшов під рифом Оскара де ла Ренти. Він одягнув першу леді в закриту сукню кольору слонової кістки, вишиту стеклярусом.

Другий бал Гілларі та Білла Клінтонів

Барбара Буш

У 1989 році посаду президента США обійняв Джордж Буш-старший, а його дружина Барбара Буш була дамою практичною і на момент інавгурації їй вже було за 60 років.

Барбара і Джордж Буш-старший на балу Фото: Getty Images

На балу вона мала гідний, представницький і елегантний вигляд у закритій сукні від Arnold Scaasi глибокого синього відтінку. Ліф був з оксамиту, драпірована спідниця — з атласу, а образ перша леді доповнила нитками перлів.

Ненсі Рейган

Перша леді Ненсі Рейган, як і її чоловік, 40-й президент США Рональд Рейган, свою кар'єру починала як актриса і встигла зняти в 11 голлівудських фільмах, поки її чоловік не вирішив віддати всю свою увагу політиці.

Тож її інавгураційне вбрання було по-голлівудськи розкішним. 1981 року перша леді, яка вдягнула на бал сукню, що оголює плече, сприймалася, як пані, що проявила нечувану зухвалість. Втім, Ненсі вже тоді була законодавицею мод, а її червоний костюм, у якому вона була присутня на церемонії біля Капітолію, викликав такий фурор, що колір навіть дістав назву "рейганівський червоний".

Для балу було обрано сукню роботи Джеймса Галаноса, на той час він був найпопулярнішим американським модельєром і одягав усіх кінодів Голлівуду.

Ненсі та Рональд Рейган на балу Фото: The White House

Коли Рейган зайняв Білий дім на другий термін, Ненсі знову звернулася до Галаноса, і він створив для неї струмливу сукню, розшиту стеклярусом у дусі "Золотого століття" Голлівуду.

Розалін Картер

Розалін Картер виконувала роль першої леді один термін, але вона була першою серед перших леді, яка не тільки займалася роллю "господині Білого дому", а й, поряд з чоловіком, — політикою. На бал 1977 року вона обрала вбрання, в якому вже з'являлася на публіці. Зараз це звична справа, а тоді Розалін стала сенсацією. Її навіть звинувачували в лінощах і неуважності.

Розалін Картер і Джиммі Картер на балу Фото: The White House

Вбрання було в дусі 1970-х: трохи хіпі-шику і багато вишивки. Сукню Mary Matise for Jimmae з пишними шифоновими рукавами і золотим шиттям на ліфі доповнював довгий жилет нью-йоркського дизайнера Домініка Ромполло.

Пет Ніксон

1969 року Річард Ніксон став президентом США вперше. Попереду був ще один термін, Вотергейтський скандал, вимушена відставка, але тоді про те, що Ніксон стане одним із найскандальніших президентів, не йшлося. Тож вбрання Пет для першого балу було розкішним: лимонно-жовте, розшите кристалами, доповнене довгими рукавичками і туфельками з монограмою. Створила його Karen Stark for Harvery Berin.

Пет Ніксон перед першим балом Фото: Getty Images

На другий термін Пет одягала дизайнерка Адель Сімпсон. Сімпсон адаптувала французьку високу моду до американських реалій і перетворювала її в колекції прет-а-порте. І Пет у блакитній вишитій сукні мала на рідкість елегантний вигляд.

Другий бал Річарда Ніксона і Пет Ніксон

Клаудія "Леді Берд" Тейлор Джонсон

"Леді Берд" Джонсон, або "Божа корівка" Джонсон отримала своє прізвисько ще в дитинстві від няні і так і увійшла в історію. Вона інвестувала у свого чоловіка Ліндона Б. Джонсона 10 тисяч доларів (на той час величезна сума), профінансувавши його передвиборчу програму, будучи на посаді першої леді, виступала за благоустрій міст і автомагістралей, була посередником між своїм запальним чоловіком і тими, кого він образив, а це траплялося часто.

Вона була близькою подругою Жаклін Кеннеді, і коли та залишала Білий дім після вбивства чоловіка, то залишила Леді Берд записку, в якій йшлося про те, що та "обов'язково буде щаслива".

Леді Берд стала першою, хто тримав Біблію, поки її чоловік складав присягу, і стала справжньою першою леді в сучасному розумінні цього слова: вона опікувалася передвиборчою кампанією чоловіка, мала цілий штат працівників і просувала власні програми.

Саме Леді Берд відмовила свого чоловіка йти на другий президентський термін через стан його здоров'я. Джонсон помер 1973 року від третього інфаркту.

Клаудія "Леді Берд" Тейлор Джонсон перед балом Фото: Getty Images

Інавгураційний бал леді Джонсон трапився тільки 1965 року, коли її чоловік переміг на виборах. І Леді Берд, знаючи, що її вбрання не згине в надрах гардероба, вибрала вбрання, яке ідеально підходило для урочистого заходу. Комплект з атласного пальта, облямованого соболем, і драпірованої сукні від дизайнера Джона Мура до сих пір вважається одним з найелегантніших в американській історії.

Жаклін "Джекі" Кеннеді

Фактично саме з Джекі Кеннеді, дружини Джона Кеннеді, вбитого під час візиту в Даллас, Техас, і почалася епоха розкоші в Білому домі. Хоч у статусі першої леді вона пробула відносно недовго, але змінила вона багато чого. Білий дім дістався першій леді в жахливому стані, а до неї перші леді зазвичай просто перебували в статусі дружини президента, але аж ніяк не ікони стилю і законодавиці мод.

Для реставрації Білого дому Джекі залучила відомих дизайнерів і колекціонерів, а потім провела будівлею знамениту телеекскурсію, за що отримала премію "Еммі".

Жаклін Кеннеді на балу Фото: Getty Images

Модний дизайнер Олег Кассіні створював для Джекі елегантні вбрання, зокрема й костюм для урочистої присяги. Але сукню для балу 1961 року з шовку і шифону перша леді придумала сама. Вона відправила Етель Франкау з Bergdorf Custom Salon власноруч намальований ескіз, за яким і пошили її елегантне вбрання, що ефектно увійшло в історію.