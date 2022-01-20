52-летняя Дженнифер Лопес показала упражнения для поддержания идеальной фигуры (видео)

Джей Ло проводит в спортзале очень много времени, упорно работая над своим телом.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в свои 52 года является обладательницей фигуры, которой позавидуют многие, и не скрывает, что за ней стоит колоссальный труд. Какой именно, она показала на своей странице в Instagram.

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Знаменитость в спортивном топе и лосинах выполняет в спортзале упражнения на пресс и растяжку, работает с гантелями и весом для укрепления плечевого пояса, а также мышц рук. При этом Лопес не стала вырезать из видео моменты, где отдыхает между подходами, а также как ей тяжело дается поднятие веса в определенных позициях.

"Путь к лучшей версии меня", – подписала кадры артистка.

Публикация имела огромный успеху подписчиков Лопес. За 12 часов оно собрало 5,6 млн лайков и тысячи комментариев, в которых пользователи восхищались упорством итрудолюбим певицы, а многие поблагодарили ее за то, что она мотивирует их начать заниматься своим телом.

Дженнифер при каждом удобном случае демонстрирует свой идеальный пресс, часто отправляясь за покупками в укороченных свитерах или топах, чтобы был виден ее плоский живот без капли лишнего веса.

Сейчас артистка второй раз состоит в отношениях с Беном Аффлеком, с которым рассталась буквально накануне свадьбы в 2004 году. Пара перестала скрывать свои отношения в июне, и с тех пор дети Бен и Дженнифер неразлучны. По словам инсайдеров, у них большие планы на будущее. Они встречают вместе праздники, причем Аффлек уже неоднократно собирал вместе свою возлюбленную и бывшую жену Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих детей. По его словам, такие встречи способствуют общению детей Лопес и его, придавая им чувство уверенности в том, что они остаются любимыми.

Недавно Аффлек оказался в центре скандала, после того, как сказал, что если бы вернулся к бывшей жене, начал бы пить. В свою очередь Лопес никак не комментировала шумиху поначалу, но позже поддержала Бена, заявив, что его слова были неправильно истолкованы, и на самом деле он очень уважает Гарнер.