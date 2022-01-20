52-річна Дженніфер Лопес показала вправи для підтримання ідеальної фігури (відео)

Джей Ло проводить у спортзалі дуже багато часу, завзято працюючи над своїм тілом.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес у свої 52 роки є володаркою фігури, якій позаздрять багато хто, і не приховує, що за нею стоїть колосальна праця. Яка саме вона показала на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість у спортивному топі та лосинах виконує у спортзалі вправи на прес і розтяжку, працює з гантелями та вагою для зміцнення плечового поясу, а також м'язів рук. При цьому Лопес не стала вирізувати з відео моменти, де відпочиває між підходами, а також, як їй важко дається підняття ваги у певних позиціях.

"Шлях до найкращої версії мене", — підписала кадри артистка.

Публікація мала величезний успіх підписників Лопес. За 12 годин воно зібрало 5,6 млн лайків і тисячі коментарів, в яких користувачі захоплювалися завзятістю і працелюбністю співачки, а багато хто подякував їй за те, що вона мотивує їх почати займатися своїм тілом.

Дженніфер при кожному зручному випадку демонструє свій ідеальний прес, часто вирушаючи за покупками в укорочених светрах або топах, щоб було видно її плоский живіт без краплі зайвої ваги.

Зараз артистка вдруге перебуває у стосунках із Беном Аффлеком, з яким розлучилася буквально напередодні весілля у 2004 році. Пара перестала приховувати свої стосунки в червні, і з того часу діти Бен і Дженніфер нерозлучні. За словами інсайдерів, у них великі плани на майбутнє. Вони зустрічають разом свята, причому Аффлек уже неодноразово збирав разом свою кохану та колишню дружину Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей. За його словами, такі зустрічі сприяють спілкуванню дітей Лопес і його, надаючи їм почуття впевненості в тому, що вони залишаються коханими.

Нещодавно Аффлек опинився в центрі скандалу після того, як сказав, що якби повернувся до колишньої дружини, почав би пити. Водночас Лопес ніяк не коментувала галас спочатку, але пізніше підтримала Бена, заявивши, що його слова були неправильно тлумачені, і насправді він дуже поважає Гарнер.