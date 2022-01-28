"Этот русский из "Секса"". Как Михаил Барышников попал на съемки сериала

27 января звезде балета исполнилось 74 года. Однако запомнили его не только, как гениального танцора, но и как "бойфренда" Кэрри Брэдшоу — главной героини культового проекта "Секс в большом городе"

Михаил Барышников, пожалуй, самый известный и успешный беглец из СССР. 27 января он отпраздновал свой 74-й день рождения. Но, будучи звездой балета, он прославился еще и как актер. И, хотя в его копилке не менее 15 ролей, зрители, прежде всего, запомнили его, как Александра Петровского, богатого, известного и эксцентричного русского художника из "Секса в большом городе". И роль Барышникову удалась так хорошо, скорей всего потому, что сыграл он сам себя.

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"Ирония в том, что я работаю в театре 40-50 лет, а помнят меня по этому телешоу. Но ничего, я понимаю почему. Это Америка!", — вспоминает Михаил Барышников свой сериальный опыт до сих пор.

В продолжение культового сериала под названием "И просто так" он, скорей всего не вернется, но самое время вспомнить, как он попал в оригинальную телесагу.

Немного историй из прошлого

Михаил Николаевич Барышников родился в Риге 27 января 1948 года. Отец будущей звезды был военным и к искусству равнодушным. Любовь к балету мальчику привила его мать, которая и отдала его в балетную студию.

Когда Мише было 12 лет в жизни мальчика произошла трагедия: его мать покончила с собой. Отец Михаила женился вновь, но семьи, как таковой, уже не было. Два года Михаил жил в семье одноклассника, а в 15 его учитель Юрис Капралис отправил перспективного подростка в Ленинград, в Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой. Примечательно, но у Капралиса Барышников учился в одном классе с Александром Годуновым – еще одной звездой балета, который сбежал годы спустя из СССР и прославился, как актер. Самая заметная его роль – немецкий злодей в фильме "Крепкий орешек".

В 1974 году 26-летний премьер Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (нынешний Мариинский) Михаил Барышников отправился на гастроли в Канаду, где его давний знакомый Александр Минц предложил ему присоединится к труппе American Ballet Theatre.

Барышников предложение принял, и побег был осуществлен в стиле классических шпионских фильмов. После спектакля артисты должны были идти на банкет, но Барышников вышел через черный ход и бросился бежать к машине друзей. Его пытались догнать, но им это не удалось. Далее он встретился с адвокатом и попросил о политическом убежище.

В США Барышникова ждала слава. Через месяц он дебютировал на сцене "Метрополитен-опера" в "Жизели", в 1978 году возглавил легендарный New York City Ballet, затем с 1980 по 1989 год руководил не менее знаменитым American Ballet Theatre.

[ + – ] Михаил Барышников в фильме "Белые ночи"

И в 1978 году Барышников дебютировал в кино, сыграв, по сути себя в фильме "Поворотный пункт". Он сыграл танцовщика, сбежавшего из СССР. За эту роль он был номинирован на "Золотой Глобус" и на "Оскар", премий не получил, но с успехом выступал со спектаклями на Бродвее.

Личная жизнь

Барышников был звездой клуба "Студия 54", и это тоже перекликается с его персонажем в "Сексе в большом городе", встречался со многими женщинами, но серьезные отношения у него были с актрисой Джессикой Лэнг. У пары родилась дочь Александра, которая также посвятила свою жизнь балету.

Также встречался с Лайзой Минелли, которая называла его "гением" и "мужчиной потрясающей красоты".

[ + – ] Михаил Барышников и Лайза Минелли на Бродвее

Сейчас Барышников женат на балерине Лизе Райнхарт. У пары трое детей.

[ + – ] Михаил Барышников с супругой Лизой Райнхарт Фото: Getty Images

Михаил увлекается фотографией и коллекционирует картины.

Барышников и "Секс в большом городе"

Почему известный танцор балета согласился на роль в популярном сериале в 2003 году – точно неизвестно. И он сам никогда не раскрывал эту тайну. Но по слухам, дело было в деньгах. Барышников как раз собирался открывать собственный Центр искусств, а гонорар был весьма солидным. Его сумма, конечно, не разглашается.

Продюсеры, собираясь ввести в сценарий нового возлюбленного для главной героини Кэрри Брэдшоу. И хотели сделать его оригинальным, загадочным и интересным. Таким, чтобы он разительно отличался от ее предыдущих возлюбленных. Выбор пал на экспата – русского художника по имени Александр Петровский. И на эту роль идеально подходил Барышников.

Опять же, по слухам, продюсеры упрашивали Барышникова лично.

Впрочем, сделка получилась взаимовыгодной. Танцор получил деньги, известность даже в тех кругах, где балетом не слишком интересуются, а также прорекламировал собственный ресторан. Заведение "Русский самовар", куда Петровский приводит Кэрри на свидание, принадлежит самому Барышникову.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Михаил Барышников в сериале "Секс в большом городе" Фото: Getty Images

Точнее, он является совладельцем. Культовое заведение открыл в 1986 году Роман Каплан, искусствовед и бывший работник Эрмитажа. Он дружил с Довлатовым, Бродским и многими знаменитыми эмигрантами из СССР, те частенько ужинали у него, и жена Каплана предложила мужу открыть ресторан, раз ему так нравится приглашать и угощать друзей.

Впрочем, дело оказалось не слишком прибыльным, и Каплан предложил Бродскому, а тот Барышникову, стать совладельцами ресторана. Бродский вложил в "Русский самовар" часть средств Нобелевской премии по литературе.

Съемки, по словам Каплана, проходили ночью, длились девять часов. Со стен сняли все фотографии, потому что канал HBO боялся возможных судов: кто-то из изображенных на снимках людей мог узнать себя и подать иск из-за использования своего изображения без согласия.

"Съемочная группа подъехала на двух автобусах ближе ко второй половине дня. Их было около ста человек. Первое, что они сделали,— сняли со стен все замечательные авторские фотографии и портреты. Вместо них повесили свое бледное и безликое черт знает что. Как мне потом объяснили, продюсер боялся, что кто-то из авторов мог, увидев свои работы на экране, привлечь компанию HBO к суду за нарушения авторских прав", — рассказывал Каплан.

Также лестницу покрыли красной тканью. "Видимо, этот цвет у них более всего ассоциируется с Россией. Отговаривать или советовать было бесполезно. Кроме того, HBO заплатила ресторану $10 тыс. за девять часов, а это очень приличная сумма. Ресторан закрыли с восьми вечера, а ушли все в пять утра. Кондиционеры выключили почти сразу же, поэтому все девять часов съемки этого трех или четырехминутного эпизода продолжались в 30-градусную жару", — вспоминал ресторатор.

Сара Джессика Паркер была в легком платье и духоту переносила нормально, а вот Барышникову было слишком жарко.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Михаил Барышников в сериале "Секс в большом городе". Сцена в ресторане

Актерам подали винегрет, селедку, холодец и сациви. Михаил Барышников пил воду, а Сара Джессика Паркер попросила мартини.

Этот ужин обошелся бы обычным посетителям в 50 долларов.

Барышников в промежутке между съемками играл на рояле собственные сочинения. Но при монтаже это было вырезано.

Сразу после съемок артист улетел отдохнуть в Доминиканскую Республику, но сериал, когда он вышел на экраны, посмотрел. И, по мнению его друзей, остался доволен результатом. Ему понравилась идея изменения сюжетной линии, связанная с его появлением.

Сам Барышников потом вспоминал, что съемки давались ему с трудом. Каждый раз они длились по 10-12 часов и чаще всего в вечернее и ночное время.

А Cара Джессика Паркер отзывалась о коллеге как о единственном из мира балета, чье имя вызывает у нее трепет: "Для нас была большая честь, что он согласился сняться в нашем проекте", — рассказывала актриса.

А актер Уилли Гарсон, сыгравший роль Стэнфорда Блэтча, вспоминал, что с Барышниковым было сложно общаться. "Я не русский, поэтому нам было сложно завязать разговор с Михаилом. Не потому, что он плохой или злой — он просто слишком русский. Вы могли спросить: "Миша, что ты делал вчера вечером?", а он буквально отвечал:" Ужинал", но это звучало, будто он не хочет разговаривать с вами", — вспоминал Уилли.

Впрочем, Барышников и Паркер расстались друзьями. Они даже вместе ходили на премьеру фильма "Нуреев. Белый ворон" в Нью-Йорке в 2019 году.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Михаил Барышников в 2019 году Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус вспоминал об актерах, которые играли в "Сексе в большом городе" в небольших эпизодах, а позже стали настоящими звездами. Среди них Брэдли Купер и Джастин Теру.