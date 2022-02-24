Детектор лжи. 5 признаков того, что вами пытаются манипулировать

Огромные индустрии уже несколько поколений работают в основном над созданием искусственных потребительских желаний. Поэтому очень полезно научиться отличать эти навязанные желания от своих настоящих.

Как же хочется с утра ароматного кофе! А к нему — еще и тепленький круассан, мягкий внутри, но с хрустящей корочкой. Желание выводит из теплой квартиры на холодную зимнюю улицу. Заставляет добраться до кофейни с хорошей репутацией, немного подождать, ведь в это время там больше клиентов. В конце концов, кофе все-таки неплохой, круассан свежий, но райского удовольствия, о котором вы мечтали, когда проснулись с этим желанием, нет и в помине. Ну да, обычный перекус. Вы забудете о нем, как только выйдете из кофейни, хотя в рекламе кофе обещали, что он создает настроение на весь день, и показывали вам красивых людей, жмурящихся от удовольствия на фоне живописных пейзажей под вдохновляющую музыку. Без этого антуража кофе – всего лишь кофе.

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Пора ехать на работу. Вы садитесь в машину. Каким же сильным когда-то было желание ее приобрести! Ради этой покупки вы даже взяли кредит. В рекламе какой-то счастливчик мчался на ней куда глаза глядят, ветер в волосах. Впрочем, в реальности чувство ветра в волосах оказалось не слишком приятным, поэтому вы почти не откидываете крышу, да и не гоняете, а ездите осторожно, потому что ремонт и обслуживание автомобиля влетает в копеечку, есть смысл ее поберечь.

Тот, на кого давят и кем манипулируют дома, более уязвим и для манипулирования в коммерческих целях.

По радио волшебный голос советует пригласить любимую на концерт ко Дню святого Валентина, мол, будет сказочный вечер. Потом другие голоса предлагают подарки, которые "обязательно раскроют ваши чувства". Может быть, изначально вы и не собирались ничего дарить и вообще скептически относились к празднованию 14 февраля. Но на десятом или сотом повторе этот месседж засел в вашей голове. А поскольку ваша вторая половина постоянно слышит ту же рекламу, вероятно, она ждет подарка.

[ + – ] Реклама перед Днем святого Валентина — это тоже манипуляция. Множество товарных категорий вообще бы не имели рынка сбыта, если бы в обществе не существовало общей практики дарить то, что человек "не купит себе сам" Фото: pexels.com

Подарочная лихорадка, обычно возникающая перед праздниками, — один из наиболее очевидных примеров искусственного формирования спроса. Множество товарных категорий вообще бы не имели рынка сбыта, если бы в обществе не существовало общей практики дарить то, что человек "не купит себе сам". Есть, конечно, и другие примеры — менее очевидные, но не менее распространенные. Огромные индустрии уже несколько поколений работают в основном над созданием искусственных потребительских желаний. Поэтому очень полезно научиться отличать эти навязанные желания от своих настоящих.

Возраст красоты. Как возник культ молодости в глянце и рекламе

Несколько лет назад консалтинговая компания McKinsey & Company оценила объем общемирового рынка товаров и услуг anti age более чем в $25 млрд. Источник спроса — культ молодости в современном обществе. Он подпитывает значительную часть рынка декоративной косметики, fashion-товаров, beauty-услуг, wellness-индустрии и т.д.

Когда речь идет о носителях красоты и физической привлекательности, массовая культура обычно предлагает образы людей, которые недавно вышли из пубертатного возраста. Зрелый человек также может быть "секс-символом" или просто известной красавицей или красавцем, но непременно с акцентом на преодоление возраста. В глянцевых журналах, на телевидении и в кино его будут изображать как "победившего старение". В зависимости от общего содержательного контекста это будут подавать либо в качестве примера для подражания, либо как повод для удивления или исследования.

Соцсети создали сверхмощную мотивацию путешествовать. Современному человеку уже даже неловко рассказывать, что брал отпуск, но никуда не ездил

Год назад на пресс-конференции по поводу 20-летнего юбилея эпатажного фильма "Необратимость" кинозвезда Моника Белуччи, которой исполнилось 57, пожаловалась, что глянцевые издания и другие СМИ постоянно называют ее "прекрасной, несмотря на возраст", а ей не нравится слово "несмотря" — ведь она не считает возраст недостатком.

[ + – ] Обида. Моника Белуччи, которой исполнилось 57, пожаловалась, что СМИ постоянно называют ее "прекрасной несмотря на возраст", но она не считает возраст недостатком Фото: Vogue.ua

Французский писатель и публицист Фредерик Бегбедер высмеивает всеобщее восхищение молодостью в своем романе "Идеаль". Он в сатирической манере описывает коварный заговор мировых косметических компаний, которые специально разработали образ, максимально отдаленный от реального облика большинства потребительниц, и разрекламировали его как идеальный, чтобы женщины страдали от несоответствия идеалу и готовы были платить деньги за иллюзию приближения к нему.

По экономическим причинам эталонная красавица непременно должна была быть совсем юной,ведь производителей косметики больше всего интересовали потребительницы старше 25 лет, у которых уже есть деньги на покупку товаров с большой наценкой. Они должны видеть молодых девушек на обложках и подиумах, чувствовать, что начали стареть, и бежать за косметикой, чтобы как-то исправить. Конечно, Бегбедер, известный поклонник гротеска и художественных провокаций, не имел целью чистое отражение реальности, поэтому во многом преувеличил. Но акцент на юности и постоянное привлечение моделей-подростков в этой индустрии — действительно привычная практика.

Срок профпригодности. Проблема эйджизма на рынке труда

Культ молодости существует не только в разрезе красоты. Стив Форбс, внук основателя и главный редактор американского Forbеs, как-то на пресс-конференции признался, что рейтинг молодых и уже успешных "30 до 30" иногда привлекает больше внимания общественности, чем рейтинг "Миллиардеры мира" и "Форбс 400" (список самых богатых жителей США).

По данным исследовательской компании Statista, средний возраст сотрудников крупнейших IT-компаний (Facebook, Google, Apple и др.) – 27–35 лет. Существует тенденция к снижению — эти бизнес-структуры очень активно развивают учебные и стажировочные программы для студентов и подростков с последующим вовлечением их в оплачиваемые проекты. Фактически они создают ситуацию, когда талантливый школьник с согласия родителей может полноценно конкурировать со взрослыми программистами.

При этом в мире привычным явлением является прекращение работы в IT в возрасте 45+ из-за стресса или других препятствий.

[ + – ] Существует стереотипное представление о том, что люди старшего возраста "медленнее", менее креативны и трудоспособны. Это тоже проявление эйджизма Фото: pexels.com

Возможно, менее отчетливо, но этот тренд проявляется и в других отраслях. Международные правозащитные организации обсуждают проблему эйджизма на рынке труда. Уже есть нормативы запрета на указание возраста в объявлениях о вакансиях. Теперь вместо возраста часто указывают требования качеств, которые считаются свойственными молодежи: обучаемость, энергичность, способность быстро реагировать на изменения и т.д. Это провоцирует спрос на товары и услуги, не имеющие отношения к физическому омоложению, однако считаются признаками принадлежности к молодежной культуре и мировоззрению молодого поколения.

Стереотипное представление о том, что люди старшего возраста "медленнее", менее креативны и трудоспособны, вызывает у человека, уже пересекшего определенную возрастную границу, желание позиционировать себя как исключение. Одеваться, как молодежь, потреблять образцы массовой культуры, рассчитанные на молодежную аудиторию, посещать соответствующие мероприятия. Для производителей потребительских товаров и провайдеров услуг это означает возможность выставлять достаточно высокие наценки, рассчитывая на кошелек взрослого, финансово независимого покупателя, который при других обстоятельствах, может, и не покупал бы худи или самокат.

Искусственный вандерласт — жажда странствий. В чем секрет популярности тревел-блогов

Спрос на туристические путешествия, безусловно, существовал бы без искусственного усиления, но кормил бы значительно меньшее количество бизнесов. Современная массовая культура пропагандирует путешествия как обязательное условие отдыха и расширение мировоззрения.

Тревел-блоги давно стали одной из самых популярных разновидностей наполнения социальных сетей.

Но те пользователи, которые вроде и не претендуют на статус тревел-блоггеров, часто сознательно или нет соревнуются между собой в том, чьи фотоотчеты из отпусков окажутся ярче. Это мотивирует совершать более дальние и более сложные перелеты и увеличивать расходы на путешествия. Известная шутка о девушке, которая как-то забыла выложить фото из отпуска в сети, поэтому будто никуда и не ездила, точнее всего иллюстрирует этот тренд.

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На этой почве уже возник специфический рынок услуг, направленных на создание иллюзии поездки, которой на самом деле не было. Платные зоны для селфи, где с помощью компьютерных технологий можно, не выезжая из родного города, создать фото, как будто сделанное на Мадагаскаре, в Дубае, Париже, Нью-Йорке, Шанхае или любом другом месте. За небольшую плату можно получить онлайн-консультацию и даже комплексный тренинг по созданию фейковых фотоотчетов. Один из самых популярных форматов в этой нише – мнимое превращение привычной поездки в необычную. Фактически пользователей учат, как поехать в дешевый "горячий" тур в Египет, а сфотографироваться так, как будто вы летали бизнес-классом в Канкун.

[ + – ] Тревел-блоги и фотоотчеты из отпуска стали невероятно важны. "Забыла выложить фото из отпуска в сети, поэтому будто никуда и не ездила" Фото: Pexels

Один из столпов мировой социологии, американский ученый Роберт Эзра Парк, в начале ХХ века писал, что примерно 3% взрослых присущ "вандерласт" — страстное желание менять местонахождение. Еще он отмечал, что через несколько поколений из-за повышения уровня общей мобильности этот показатель может увеличиться до огромных, по его оценкам, 10%. В возможность повышения до 20% он не верил, полагая, что людей будет останавливать обременение семейных бюджетов, дополнительная нагрузка на нервную систему, возникающая во время дальних поездок, изменение часовых поясов и необходимость сталкиваться с необычным и не всегда благоприятным климатом.

Все эти факторы, собственно, существуют и сейчас, но в противовес им социальные сети создали сверхмощную мотивацию путешествовать. Для современного человека уже даже как-то неловко рассказывать друзьям и знакомым, что брал отпуск, но никуда не ездил.

Признаки постороннего влияния. Как распознать манипулятора

По мнению тренера по визуальной коммуникации Валерии Польской, отличить реальные желания от навязанных можно только в динамике.

"Обычно я составляю список и начинаю тестировать их на соответствие моей реальности — желаемой или действительной, — говорит она. — Допустим, я хочу последний айфон. Зачем? Потому что работаю с визуальной коммуникацией и фотографией, для меня это рабочий инструмент. Для кого-то ответ может быть, "чтобы быть похожим на…". Вот здесь пора задуматься.

Не менее важно определение подлинности желаний. Например: я хочу научиться управлять самолетом. Это о полетах? О путешествиях? Об опыте? Об управлении? В моем случае желание управлять самолетом было метафорой. А на самом деле я хотела быть капитаном своей жизни".

Психотерапевт Елена Рыхальская предлагает выписать на бумаге свои желания, затем перечислить лиц, влияющих на вашу жизнь, а затем сравнить два списка. Часто становится очевидным, что определенные цели, на достижение которых вы тратите немало собственных ресурсов, появились как результат постороннего влияния и на самом деле — не ваши. Нами пытаются манипулировать не только по коммерческим, но и по личным мотивам. Нередко, сознательно или нет, так поступают люди из ближайшего окружения, даже родные.

Эйджистские стереотипы вызывают у человека, уже пересекшего определенный возрастной предел, желание позиционировать себя как исключение

Кстати, между этими двумя явлениями существует связь. Тот, на кого давят и кем манипулируют дома, более уязвим и для манипулирования в коммерческих целях. Ему вообще труднее сопротивляться разным видам навязывания, поэтому он, вероятнее всего, будет воспринимать чужие желания как свои.

"Если удастся их достичь, это не даст значительного притока положительной энергии, потому что результаты усилий, потраченных на достижение чужой цели, почти сразу обесцениваются, — предупреждает психотерапевт. — Для проверки представьте себе, что уже получили то, чего хотели, и прислушайтесь к собственным ощущениямм. Это должны быть радость и внутреннее равновесие. Если испытываете напряжение, точно имеете дело с навязанным желанием".

Елена Рыхальская описала несколько типичных признаков манипуляции. Если вы замечаете их в любом информационном месседже или частном общении, будьте начеку.

[ + – ] Чтобы обнаружить признаки манипуляции, составьте список своих желаний Фото: Pexels

5 признаков, что вами пытаются манипулировать

Слишком широкие обобщения. В манипулятивных месседжах часто употребляют слово "все": все оказывают определенное действие или получают удовольствие от определенного явления. Когда что-то преподносится как универсальный рецепт счастья для большинства людей, это обычно фейк. Подчеркнутый must have – утверждение обязательного условия успеха, популярности или личного благополучия. Классический пример — тезис "Женщина не может быть счастлива, пока не выйдет замуж". Пример для подражания – в месседже присутствует определенная персона (известная или не очень), которой предлагают подражать, повторяя определенные шаблоны поведения. Преувеличенные эмоции, от природы не свойственные описанной ситуации. Когда вам показывают видео, на котором кто-то рожает ребенка и счастливо улыбается во время родов, или жмурится от удовольствия, когда ест шоколад или радуется баночке майонеза, это фальшивые эмоции. Их демонстрируют, чтобы вы подумали, что, если вы такого не чувствуете, с вами что-то не так, а потом продать вам свой товар как средство "осчастливления". Обещание вернуть деньги в случае неудачи. Людям неприятно признавать, что они позволили кому-то себя обмануть. Такое стыдно рассказывать другим, и даже признаваться в этом не хочется. Большинство людей, когда не получают результата, описанного в промоматериалах, не обращаются за возвратом денег. Даже те, кто обращаются и не получают ответа, обычно не хотят это обсуждать. Это одна из причин, почему многим манипуляторам и мошенникам в конечном счете удается избежать ответственности. Жертвы сами придумывают им оправдание, чтобы не чувствовать себя обманутыми.

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