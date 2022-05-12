Фото Бориса Джонсона с коллегой в лодке посреди озера стало вирусным

Прогулка на лодке по озеру с высокопоставленными зарубежными гостями – давняя традиция шведских премьер-министров.

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Британский премьер-министр Борис Джонсон покатал на лодке Harpsundsekan шведскую коллегу Магдалену Андерссон во время визита в Швецию, и фотография, на которой он гребет веслами через озеро в своем деловом костюме, при галстуке и без спасательного жилета, стала вирусной в сети, пишет Times Now.

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Джонсон на этой неделе посетил Швецию и Финляндию для подписания нового соглашения о безопасности со странами Северной Европы. Он встретился с Андерссон, чтобы обсудить потенциал Швеции для членства в НАТО, а также заключил соглашение о взаимной безопасности, в котором говорится, что Великобритания придет на помощь, если какая-либо из стран станет целью нападения, имея в виду не только Швецию, но и Финляндию.

[ + – ] Подписание соглашения о безопасности со странами Северной Европы Фото: Getty Images

Короткая прогулка по воде – давняя традиция шведских премьер-министров. Они совершают ее с лидерами других стран во время официальных визитов, и Магдалена Андерссон не стала от нее отступать.

Twitter взорвался мемами о приключениях Джонсона на озере.

"Мне нравится, как @SwedishPM сидит в лодке, когда @BorisJohnson говорит: "Я всю жизнь греб в костюмах, и я буду в порядке", – написал один из комментаторов.

"Одним из элементов правительственного костра бюрократической волокиты ЕС будет отмена обязанности для всех, кто находится в лодке, управляемой Борисом Джонсоном, носить хорошо подогнанный спасательный жилет", – добавил другой.

"Куда бы он ни пошел, он создает мемы. Этот человек — международное сокровище мемов", – шутит о Джонсоне третий пользователь.

Не так давно британский премьер вдохновил на создание мемов после того, как запрыгнул на бульдозер и попытался завести его на заводе JCB, на открытие которого он отправился недалеко от Вадодары во время своего визита в Гуджарат.

Ранее мы писали о том, что Борис Джонсон прибыл в Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и прогулялся по Киеву. Он также поблагодарил украинских железнодорожников за их смелость и решил вернуть британское посольство в Киев.