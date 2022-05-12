Фото Бориса Джонсона з колегою у човні посеред озера стало вірусним

Прогулянка на човні озером із високопоставленими закордонними гостями — давня традиція шведських прем'єр-міністрів.

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Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон покатав на човні Harpsundsekan шведську колегу Магдалену Андерссон під час візиту до Швеції, і фото, на якому він веслує через озеро у своєму діловому костюмі, з краваткою і без рятувального жилета, стало вірусним у мережі, пише Times Now.

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Джонсон цього тижня відвідав Швецію і Фінляндію для підписання нової угоди про безпеку з країнами Північної Європи. Він зустрівся з Андерссон, щоб обговорити потенціал Швеції для членства в НАТО, а також уклав угоду про взаємну безпеку, в якій йдеться про те, що Великобританія прийде на допомогу, якщо якась із країн стане метою нападу, маючи на увазі не лише Швецію, але й Фінляндію.

[ + – ] Підписання угоди про безпеку з країнами Північної Європи Фото: Getty Images

Коротка прогулянка водою — давня традиція шведських прем'єр-міністрів. Вони здійснюють її з лідерами інших країн під час офіційних візитів, і Магдалена Андерссон не стала від неї відступати.

Twitter вибухнув мемами про пригоди Джонсона на озері.

"Мені подобається, як @SwedishPM сидить у човні, коли @BorisJohnson каже: "Я все життя гріб у костюмах, і я буду в порядку", — написав один із коментаторів.

"Одним з елементів урядового вогнища бюрократичної тяганини ЄС буде скасування обов'язку для всіх, хто перебуває в човні, керованому Борисом Джонсоном, носити добре підігнаний рятувальний жилет", — додав інший.

"Куди б він не пішов, він створює мем. Ця людина — міжнародний скарб мемів", — жартує про Джонсона третій користувач.

Нещодавно британський прем'єр надихнув на створення мемів після того, як застрибнув на бульдозер і спробував завести його на заводі JCB, на відкриття якого він вирушив неподалік Вадодари під час свого візиту в Гуджарат.

Раніше ми писали про те, що Борис Джонсон прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і прогулявся по Києву. Він також подякував українським залізничникам за їхню сміливість і вирішив повернути британське посольство до Києва.