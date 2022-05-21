Снова не вместе: княгиня Шарлен проигнорировала семейное мероприятие

Княгиня не стала сопровождать мужа и детей в парк развлечений. Неизвестно, приезжала ли она вообще во Францию.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Князь Монако Альбер, который взял на себя обязанность платить жене $12 млн в год за ее появление рядом с ним на публике, дал повод СМИ говорить о том, что даже эта сумма не убедила Шарлен проводить больше времени с семьей. Князя застали во французском парке развлечений Диснейленд недалеко от Парижа вместе с семилетними близнецами, принцем Жаком и принцессой Габриэллой, однако княгини с ними не было, сообщает Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Альбер II позировал с детьми на лужайке в окружении ростовых кукол Микки и Минни Маус, на нем были белая рубашка и бежевые брюки. Жак для похода в Диснейленд надел спортивные штаны Disney, белую футболку, серую куртку-парку и белые кроссовки, а Габриэлла – плиссированную джинсовую юбку и светло-розовый жакет, который подходил к ее розовым кроссовкам и белым носкам. Завершали образ фиолетовые солнцезащитные очки.

[ + – ] Князь Монако Альбер II с детьми в Диснейленде Фото: Dailymail.co.uk

За последнюю неделю это было второе "сольное" появление принца Альберта на публике. Ранее он присутствовал на стадионе в Лондоне, наблюдая за игрой команд "Вест Хэм" и "Манчестер Сити".

Расследование французским СМИ о том, что князь Монако платит жене деньги за сопровождение на публике, произвело в обществе эффект разорвавшейся бомбы. Как известно, члены королевских семей Европы не получают зарплату за выполнение своих обязанностей, однако Шарлен пошла другим путем. По мнению обозревателей, таким образом бывшая олимпийская спортсменка хочет обеспечить себе безусловный доход, чтобы не зависеть от супруга в финансовом плане.

Альбер II продолжает убеждать общественность в том, что у них с женой все в порядке и ни о каких проблемах речи нет, хотя в прессе то и дело появляюся слухи о грядущем разводе пары. Так, после возвращения из ЮАР, где княгиня лечилась от последствий тяжелой ЛОР-инфекции, она не захотела жить во дворце. Более того, еще в Африке ей приписывали роман с российским миллиардером Владиславом Дорониным, который поддерживал Шарлен на ее пути к выздоровлению.

В марте жена князя вернулась в Монако. После возвращения домой княгиня посетила два мероприятия в Монако, однако выглядела на них не особенно радостной. Именно после этого и появилась информация о договоре между ней и ее супругом касательно дальнейшего регламента совместного пребывания на публике.