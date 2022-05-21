Знову не разом: княгиня Шарлін проігнорувала сімейний захід

Княгиня не супроводжувала чоловіка та дітей у парк розваг. Невідомо, чи приїжджала вона взагалі до Франції.

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Князь Монако Альбер, який взяв на себе обов'язок платити дружині $12 млн на рік за її появу поряд з ним на публіці, дав привід ЗМІ говорити, що навіть ця сума не переконала Шарлін проводити більше часу з сім'єю. Князя застали у французькому парку розваг Діснейленд недалеко від Парижа разом із семирічними близнюками, принцом Жаком та принцесою Габріеллою, проте княгині з ними не було, повідомляє Daily Mail.

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Альбер II позував з дітьми на галявині в оточенні ростових ляльок Мікі та Мінні Маус, на ньому були біла сорочка та бежеві штани. Жак для походу в Діснейленд одягнув спортивні штани Disney, білу футболку, сіру куртку-парку та білі кросівки, а Габріелла — плісовану джинсову спідницю та світло-рожевий жакет, який підходив до її рожевих кросівок та білих шкарпеток. Завершували образ фіолетові сонцезахисні окуляри.

[ + – ] Князь Монако Альбер II з дітьми в Діснейленді Фото: Dailymail.co.uk

За останній тиждень це була друга "сольна" поява принца Альберта на публіці. Раніше він був присутній на стадіоні в Лондоні, спостерігаючи за грою команд "Вест Гем" та "Манчестер Сіті".

Розслідування французьким ЗМІ про те, що князь Монако платить дружині гроші за супровід на публіці, справило в суспільстві ефект розірваної бомби. Як відомо, члени королівських сімей Європи не отримують зарплати за виконання своїх обов'язків, проте Шарлін пішла іншим шляхом. На думку оглядачів, так колишня олімпійська спортсменка хоче забезпечити собі безумовний дохід, щоб не залежати від чоловіка у фінансовому плані.

Альбер II продовжує переконувати громадськість у тому, що в них з дружиною все гаразд і ні про які проблеми не йдеться, хоча в пресі раз у раз з'являюсь чутки про майбутнє розлучення пари. Так, після повернення з ПАР, де княгиня лікувалась від наслідків важкої ЛОР-інфекції, вона не захотіла жити у палаці. Щобільше, ще в Африці їй приписували роман із російським мільярдером Владиславом Дороніним, який підтримував Шарлін на її шляху до одужання.

У березні дружина князя повернулася до Монако. Після повернення додому княгиня відвідала два заходи в Монако, проте виглядала на них не дуже радісною. Саме після цього і з'явилася інформація про договір між нею та її чоловіком щодо подальшого регламенту спільного перебування на публіці.