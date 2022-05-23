Скрыть невозможно: как проблемы со здоровьем изменили королеву Елизавету

Королева теряет вес и больше не выпускает из рук трость.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

96-летняя британская королева Елизавета II, которая неожиданно для всех появилась на прошлой неделе на Паддингтонском вокзале, где открыла новую железнодорожную линию Elizabeth Line, вызвала немало новых пересудов о состоянии своего здоровья.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Монарх приехала на вокзал в сопровождении своего сына принца Эдварда и выглядела очень ярко в солнечно-желтом шерстяном креповом пальто Stewart Parvin, шляпе Rachel Trevor-Morgan и шелковом платье А-силуэта в желтых, бирюзовых и синих оттенках. На руках у королевы были белые перчатки, также она держала трость.

Многие пользователи обратили внимание на то, что Елизавета II заметно похудела, и пальто на ней сидело довольно свободно. Кроме того, в глаза все больше бросаются проблемы с мобильностью монарха, которая последние полгода практически не ходит без трости и, по слухам, в Сандрингеме по замку передвигается в основном на инвалидной коляске. Ноги монарха заметно отекли, что подтверждает информацию о том, что ей трудно передвигаться.

Букингемский дворец никак не прокомментировал состояние здоровья Ее Величества, однако факты о том, что оно продолжает слабеть, говорят сами за себя.

[ + – ] Королева приехала на железнодорожный вокзал для открытия "именной" линии Фото: Getty Images

Только за последний месяц она пропустила открытие парламента, доверив эту функцию принцу Чарльзу, а также пропустила три садовых вечеринки, на которых всегда была главным человеком вечера. Вместо нее на одном из этих мероприятий блистала Кейт Миддлтон в ярко-коралловом наряде.

Ранее королева не появилась на пасхальном богослужении, а ряд важных аудиенций она провела в онлайн-режиме.

Не так давно Елизавета II устроила прием в Сандрингеме для сотрудников, проработавших в замке много лет, и присутствующие заметили не только отеки на ее ногах, но и большую гематому.