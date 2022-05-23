Приховати неможливо: як проблеми зі здоров'ям змінили королеву Єлизавету

Королева втрачає вагу та більше не випускає з рук тростину.

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96-річна британська королева Єлизавета II, яка несподівано для всіх з'явилася минулого тижня на Паддінгтонському вокзалі, де відкрила нову залізничну лінію Elizabeth Line, викликала чимало нових пліток щодо стану свого здоров'я.

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Монарх приїхала на вокзал у супроводі свого сина принца Едварда та мала дуже яскравий вигляд у сонячно-жовтому вовняному креповому пальті Stewart Parvin, капелюсі Rachel Trevor-Morgan і шовковій сукні А-силуету в жовтих, бірюзових і синіх відтінках. На руках у королеви були білі рукавички, також вона тримала палицю.

Багато користувачів звернули увагу на те, що Єлизавета II помітно схудла, і пальто на ній сиділо досить вільно. Крім того, все помітніші стають проблеми з мобільністю монарха, яка останні пів року практично не ходить без палиці та, за чутками, у Сандрінгемі по замку пересувається здебільшого на інвалідному візку. Ноги монарха помітно набрякли, що підтверджує інформацію про те, що їй важко пересуватися.

Букінгемський палац не прокоментував стан здоров'я Її Величності, але факти про те, що воно продовжує слабшати, говорять самі за себе.

[ + – ] Королева приїхала на залізничний вокзал для відкриття "іменної" лінії Фото: Getty Images

Тільки за останній місяць вона пропустила відкриття парламенту, довіривши цю функцію принцу Чарльзу, а також пропустила три садові вечірки, на яких завжди була головною особою вечора. Замість неї на одному з цих заходів сяяла Кейт Міддлтон у яскраво-кораловому вбранні.

Раніше королева не з'явилася на великодньому богослужінні, а низку важливих аудієнцій вона провела в онлайн-режимі.

Нещодавно Єлизавета II влаштувала прийом у Сандрінгемі для співробітників, які пропрацювали в замку багато років, і присутні помітили не лише набряки на її ногах, а й велику гематому.