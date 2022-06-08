Герцоги Кембриджские подвели итоги Платинового юбилея (фото, видео)

Кейт Миддлтон "прошлась" по самым ярким моментам торжеств.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Великобритании отгремели четырехдневные празднования Платинового юбилея правления Елизаветы II, и по этому случаю Кейт Миддлтон на официальной странице в соцсети поделилась самыми запоминающимися моментами.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В частности, герцогиня Кембриджская опубликовала кадры уличной вечеринки недалеко возле своего дома в Кенсингтоне, моменты заключительного концерта у Букингемского дворца, снимки с детьми и мужем.

"Какие фантастические выходные торжеств. Видеть, как люди по всей стране собираются вместе с семьей, друзьями и любимыми, было совершенно особенным.

Спасибо всем, кто пришел выразить свою благодарность Королеве и ее вдохновляющим 70-летнему лидерству. От толпы в торговом центре до сообществ, устраивающих уличные вечеринки по всей стране, мы надеемся, что выходные вам запомнились. Мы все отлично провели время, особенно Луи…", – написала герцогиня.

О младшем сыне Кэтрин упомянула не случайно. Мальчик стал настоящей звездой Платиновго юбилея. Четырехлетний принц не стеснялся демонстрировать свои эмоции на публике. Он кривлялся, корчил рожицы и даже затыкал рот своей матери во время одного из мероприятий.

Непосредственность ребенка привела к тому, что в Сети уже поставили мальчику диагноз, заподозрив его в аутизме.

Напомним, биограф герцогов Сассекских Омид Скоби рассказал, что потеряет британская монархия, когда не станет королевы, и почему отсутствие в семье Меган Маркл и принца Гарри – это минус для королевской семьи.