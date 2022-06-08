Герцоги Кембриджські підбили підсумки Платинового ювілею (фото, відео)

Кейт Міддлтон "пройшлася" найяскравішими моментами урочистостей.

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У Великобританії відгриміли чотириденні святкування Платинового ювілею правління Єлизавети II, і з цієї нагоди Кейт Міддлтон на офіційній сторінці в соцмережі поділилася моментами, які найбільше запам'ятовуються.

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Зокрема, герцогиня Кембриджська опублікувала кадри вуличної вечірки неподалік свого будинку в Кенсингтоні, моменти заключного концерту біля Букінгемського палацу, знімки з дітьми та чоловіком.

"Які фантастичні вихідні урочистостей. Бачити, як люди по всій країні збираються разом із сім'єю, друзями та коханими, було абсолютно особливим.

Дякуємо всім, хто прийшов висловити свою подяку Королеві та її 70-річному лідерству. Від натовпу в торговому центрі до спільнот, що влаштовують вуличні вечірки по всій країні, ми сподіваємось, що вихідні запам'яталися. Ми всі чудово провели час, особливо Луї…" — написала герцогиня.

Про молодшого сина Кетрін згадала не випадково. Хлопчик став справжньою зіркою Платинівського ювілею. Чотирирічний принц не соромився демонструвати свої емоції на публіці. Він кривлявся і навіть затикав рот своєї матері під час одного із заходів.

Безпосередність дитини призвела до того, що в мережі вже поставили хлопчику діагноз, запідозривши його в аутизмі.

Нагадаємо, біограф герцогів Сассекських Омід Скобі розповів, що втратить британська монархія, коли не стане королеви, і чому відсутність у сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі — це мінус для королівської родини.