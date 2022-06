Группа BTS ошеломила фанатов новостью о прекращении деятельности: детали

После девятилетней совместной работы участники коллектива пришли к общему решению изменить формат работы. Пока на время.

Накакуне все мировые СМИ облетела новость о том, что суперпопулярная южнокорейская поп-группа BTS прекращает свое существование, а ее участники займутся сольной карьерой. Однако, как передает Forbes, информация не совсем соответствует действительности. Выяснилось, что семеро музыкантов объявили о перерыве, а не о распаде. По их словам, после девяти лет совместной работы они действительно хотят сосредоточиться на сольной карьере, но через некоторое время вернуться к совместной музыке. То есть легенда K-Pop никуда не денется.

V заверил фанатов, что группа не распадается, сказав, что они находят время для работы над сольными проектами, "а позже, когда мы снова соберемся как группа, синергия будет непревзойденной". Его коллега по группе Чонгук пообещал, что они еше вернутся, и попросил фанатов понять, что им нужно это время, чтобы вырасти.

Объявление было сделано после того, как Джей-Хоуп был объявлен хедлайнером фестиваля Lollapalooza в Чикаго в июле, а Чонгук выпустил 12 июня свой первый сольный сингл под названием "My You".

Это третий перерыв для BTS с 2019 года. Группа взяла паузу в конце прошлого года, заявив, что это – "второй официальный продолжительный период отдыха", чтобы провести каникулы со своими семьями и подготовиться к новой главе.

Певцы Чонгук, V, Чимин, Шуга, Джин, RM и Джей-Хоуп недавно выпустили проект-антологию Proof, в который вошли три новых трека и лучшие хиты. Многие фанаті уже тогда восприняли это намек на то, что коллектив что-то задумал.

На прошлой неделе BTS посетили Белый дом, чтобы встретиться с президентом Джозефом Байденом. Во время беседы больше всего внимания уделялось теме преступлений на почве ненависти к азиатам и азиатском представительстве.

Перерывы бойз-бэндов не всегда заканчивались воссоединением. В 2015 году Зейн Малик покинул One Direction после пяти лет работы в группе. Остальные участники – Гарри Стайлз, Лиам Пейн, Найл Хоран и Луи Томлинсон – позже объявили, что возьмут "длительный перерыв", чтобы сосредоточиться на сольных проектах, и им еще предстоит снова объединиться.

BTS (также известные как Bangtan Boys или Beyond The Scene) – южнокорейский бойбенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM, Джина, Шуги, Джей-Хоупа, Чимина, V, Чонгука. В июле 2017 года группа сменила официальный логотип и расшифровку их названия на английском языке, в результате чего они превратились в Beyond The Scene.

Группа стала мега-популярной и узнаваемой во всем мире. С момента дебюта BTS продали более пяти миллионов своих записей.

Напомним, в ноябре 2020 года BTS получил награды музыкальной премии MTV European Music Awards (MTV EMA) 2020 сразу в четырех номинациях: "Лучшая песня", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".