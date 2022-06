Група BTS ошелешила фанатів новиною про припинення діяльності: деталі

Після дев'ятирічної спільної роботи учасники колективу дійшли загального рішення змінити формат роботи. Поки на час.

Напередодні всі світові ЗМІ облетіла новина про те, що суперпопулярний південнокорейський попгурт BTS припиняє своє існування, а його учасники займуться сольною кар'єрою. Проте, як повідомляє Forbes, інформація не зовсім відповідає дійсності. З'ясувалося, що семеро музикантів оголосили про перерву, а не розпад. За їхніми словами, після дев'яти років спільної роботи вони справді хочуть зосередитися на сольній кар'єрі, але через деякий час повернутися до спільної музики. Тобто легенда K-Pop нікуди не подінеться.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

V запевнив фанатів, що гурт не розпадається, сказавши, що вони знаходять час для роботи над сольними проєктами, "а пізніше, коли ми знову зберемося як група, синергія буде неперевершеною". Його колега по групі Чонгук пообіцяв, що вони ще повернуться, і попросив фанатів зрозуміти, що їм потрібен цей час, щоб вирости.

Оголошення зроблено після того, як Джей-Хоупа оголосили хедлайнером фестивалю Lollapalooza у Чикаго в липні, а Чонгук випустив 12 червня свій перший сольний сингл під назвою "My You".

Це третя перерва для BTS з 2019 року. Група взяла паузу наприкінці минулого року, заявивши, що це — "другий офіційний тривалий період відпочинку", щоб провести канікули зі своїми сім'ями та підготуватися до нового розділу.

Співаки Чонгук, V, Чімін, Шуга, Джин, RM та Джей-Хоуп нещодавно випустили проєкт-антологію Proof, до якого увійшли три нові треки та найкращі хіти. Багато фанів уже тоді сприйняли це натяк на те, що колектив щось задумав.

Минулого тижня BTS відвідали Білий дім, щоб зустрітися із президентом Джозефом Байденом. Під час бесіди найбільше уваги приділялося темі злочинів на ґрунті ненависті до азіатів та азіатського представництва.

Перерви бойз-бендів не завжди закінчувалися возз'єднанням. У 2015 році Зейн Малік залишив One Direction після п'яти років роботи у групі. Решта учасників — Гаррі Стайлз, Ліам Пейн, Найл Горан та Луї Томлінсон — пізніше оголосили, що візьмуть "тривалу перерву", щоб зосередитися на сольних проєктах, і їм ще доведеться знову об'єднатися.

BTS (також відомі як Bangtan Boys або Beyond The Scene) — південнокорейський бойбенд, сформований 2013 року компанією Big Hit Entertainment. Колектив складається із семи учасників: RM, Джина, Шугі, Джей-Хоупа, Чіміна, V, Чонгука. У липні 2017 року гурт змінив офіційний логотип та розшифровку їх назви англійською мовою, внаслідок чого вони перетворилися на Beyond The Scene.

Група стала мега-популярною і відомою у всьому світі. З моменту дебюту BTS продали понад п'ять мільйонів своїх записів.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року BTS отримав нагороди музичної премії MTV European Music Awards (MTV EMA) 2020 одразу в чотирьох номінаціях: "Найкраща пісня", "Найкращий онлайн-концерт" та "Найбільша фанатська база".