Микки Рурк назвал Эмбер Херд "золотоискательницей"

Микки Рурк давно знаком с Джони Деппом и понимает, через что тому довелось пройти.

69-летний американский актер и сценарист, профессиональный боксер Микки Рурк выступил в поддержку актера Джонни Деппа и заявил, что в свое время он потерял работу из-за обвинений в том, чего он не делал. Об этом он рассказал британскому журналисту Пирсу Броснану для Talk TV.

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По его словам, он знает Джонни много лет, но не особо близко.

"Все, что я могу сказать, это то, что однажды я был в ситуации, когда меня обвиняли в том, чего я не делал. Это стоило мне работы в кино на несколько лет и нанесло дурную славу. И, наконец, правда вышла наружу, но правда вышла после того, как я потерял фильмы и работу, и поэтому мне было жаль кого-то, с кого пытается срубить деньги какой-то золотоискатель, понимаете?" – сказал Микки.

На уточняющий вопрос Моргана, действительно ли он считает Херд золотоискательницей, Рурк ответил: "Абсолютно, черт возьми. Абсолютно!"

Джонни выиграл дело о клевете против Эмбер в июне. Суд постановил, что бывшая жена должна выплатить ему $8,35 млн. В свою очередь Деппа обязали заплатить экс-супруге $2 млн.

Адвокаты актера заявили, что он готов простить Херд эту сумму, если та не подаст апелляцию. Однако Эмбер настроена категорично. Она резко отреагировала на вердикт суддей, заявив, что он упрежденный и нарушает права женщин, а также собралась написать книгу, в которой расскажет о семейной жизни с Джонни.

Юристы Деппа уже с нетерпением ждут выхода книги, поскольку не исключено, что найдут в ней повод для нового иска.

Напомним, Микки Рурк завещал все свое имущество своему другу и помощнику из Украины. Актер внимательно следит за происходящим в нашей стране и искренне осуждает российскую агрессию. Более того, он призвал НАТО дать Украине необходимое вооружение для защиты.