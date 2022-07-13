Мікі Рурк назвав Ембер Герд "золотошукачкою"

Мікі Рурк давно знайомий з Джоні Деппом і розуміє, через що довелося пройти.

69-річний американський актор і сценарист, професійний боксер Мікі Рурк виступив на підтримку актора Джонні Деппа і заявив, що свого часу він втратив роботу через звинувачення в тому, чого він не робив. Про це він розповів британському журналісту Пірсу Броснану для Talk TV.

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За його словами, він знає Джонні багато років, але не дуже близько.

"Все, що я можу сказати, це те, що одного разу я був у ситуації, коли мене звинувачували в тому, чого я не робив. Це коштувало мені роботи в кіно на кілька років і завдало поганої слави. І, нарешті, правда вийшла назовні. Але правда вийшла після того, як я втратив фільми і роботу, і тому мені було шкода когось, з кого намагається зрубати гроші якийсь золотошукач, розумієте?" — сказав Мікі.

На уточнювальне питання Моргана, чи справді він вважає Герд золотошукачкою, Рурк відповів: "Абсолютно, чорт забирай. Абсолютно!"

Джонні виграв справу про наклеп проти Ембер у червні. Суд ухвалив, що колишня дружина має виплатити йому $8,35 млн. Зі свого боку, Деппа зобов'язали заплатити ексдружині $2 млн.

Адвокати актора заявили, що він готовий пробачити Герд цю суму, якщо та не подасть апеляцію. Однак Ембер налаштована категорично. Вона різко відреагувала на вердикт суддів, заявивши, що він упереджений і порушує права жінок, а також зібралася написати книгу, в якій розповість про сімейне життя з Джонні.

Юристи Деппа вже з нетерпінням чекають на вихід книги, оскільки не виключено, що знайдуть у ній привід для нового позову.

Нагадаємо, Мікі Рурк заповідав усе своє майно своєму другові та помічнику з України. Актор уважно стежить за тим, що відбувається в нашій країні, і щиро засуджує російську агресію. Щобільше, він закликав НАТО надати Україні необхідне озброєння для захисту.