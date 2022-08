В США выпустили блески для губ со вкусом соусов для куриных крылышек

Каждый из блесков стоит $18, а всю линейку можно купить за $65.

Сеть американских ресторанов Applebee совместно с косметическим брендом из Нью-Йорка Winky Lux представила линейку блесков для губ Saucy Gloss, вдохновленных ароматами соуса из куриных крылышек, которые можно найти по всей стране, сообщает ресурс KTLA.

Коллекция включает в себя четыре разных "вкуса": Get Me Hot Buffalo, Sweet Chile Kiss, Be My Honey Pepper и Honey BBQ-T, каждый со своим оттенком.

"Блестящий, дымчатый оттенок барбекю с оттенком медовой сладости, который сделает ваши поцелуи просто желанным (Honey BBQ). Великолепный золотисто-медовый блеск с мерцающими крапинками сделает вас пчелиной маткой на вечернем свидании (Honey Pepper). Глубокий насыщенный красный цвет с оттенком мелких золотых чилийских пятнышек, которые добавляют "ммм" в макияж (Sweet Asian Chile).Кремово-коралловый оттенок, наполненный жгучей пряностью буйвола, с которой ваш бывший никогда бы не справился ( соус для крылышек Hot Buffalo+)", – описывается каждый из цветов на сайте бренда.

"Applebee’s известен своими первыми свиданиями и крылышками, которые являются одним из самых популярных пунктов нашего меню", – заявил в пресс-релизе директор по маркетингу Applebee Джоэл Яшински. Он предложил сделать свидания незабываемыми, сопроводив их поцелуями в губы, покрытые блеском со вкусом любимого соуса.

Наряду с анонсом линии блесков для губ Applebees выпустили на YouTube видео, демонстрирующее цвета и вкусы в музыкальном роликео, вдохновленном композицией Кристины Агилеры Lady Marmalade, призывая публику "попробовать мое лицо на вкус".

"Мы очень рады такому неожиданному сотрудничеству с Applebee. Мы любим добавлять игривый штрих к повседневной красоте… Это сотрудничество отражает передовые инновации и игривый дух нашего бренда", – подчеркнула соучредитель и генеральный директор Winky Lux Натали Маккиэ.

Один тюбик блеска обойдется покупателям в $18, а вся линейка – в $65.

