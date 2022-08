У США випустили блиски для губ зі смаком соусів для курячих крилець

Кожен із блисків коштує $18, а всю лінійку можна купити за $65.

Мережа американських ресторанів Applebee спільно з косметичним брендом із Нью-Йорка Winky Lux представила лінійку блисків для губ Saucy Gloss, натхнених ароматами соусу з курячих крилець, які можна знайти по всій країні, повідомляє ресурс KTLA.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Колекція включає чотири різні "смаки": Get Me Hot Buffalo, Sweet Chile Kiss, Be My Honey Pepper і Honey BBQ-T, кожен зі своїм відтінком.

"Блискучий, димчастий відтінок барбекю з відтінком медових солодощів, який зробить ваші поцілунки просто бажаними (Honey BBQ). Чудовий золотисто-медовий блиск із мерехтливими цятками зробить вас бджолиною маткою на вечірньому побаченні (Honey Pepper). Глибокий насичений червоний колір із відтінком дрібних золотих чилійських цяток, які додають "ммм" у макіяж (Sweet Asian Chile). Кремово-кораловий відтінок, наповнений пекучою пряністю буйвола, з якою ваш колишній ніколи б не впорався (соус для крилець Hot Buffalo +)", — описується кожен із кольорів на сайті бренду.

"Applebee's відомий своїми першими побаченнями та крильцями, які є одним із найпопулярніших пунктів нашого меню", — заявив у пресрелізі директор із маркетингу Applebee Джоел Яшинскі. Він запропонував зробити побачення незабутніми, супроводивши їх поцілунками в губи, вкриті блиском зі смаком улюбленого соусу.

Поряд із анонсом лінії блисків для губ Applebees випустили на YouTube відео, що демонструє кольори й уподобання в музичному ролику, натхненному композицією Крістіни Агілери Lady Marmalade, закликаючи публіку "спробувати моє обличчя на смак".

"Ми дуже раді такій несподіваній співпраці з Applebee. Ми любимо додавати грайливий штрих до повсякденної краси… Ця співпраця відображає передові інновації та грайливий дух нашого бренду", — підкреслила співзасновниця та генеральна директорка Winky Lux Наталі Маккіе.

Один тюбик блиску обійдеться покупцям у $18, а вся лінійка — в $65.

Нагадаємо, американська косметична компанія NYX і стримінговий сервіс Netflix порадували фанатів іспанського серіалу "Паперовий будинок" і представили спільну лінійку декоративної косметики. До лінійки увійшли дві палетки тіней для повік, помади, названі іменами героїнь серіалу, підводка, хайлайтери та пензлики.