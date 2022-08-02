Внебрачный сын Шварценеггера дал понять, что его сердце свободно

Юноша до сих пор не нашел девушку своей мечты.

24-летний внебрачный сын голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда шварценеггера Джозеф Баэна красноречиво дал понять своим подписчицам в Instagram, что до сих пор не встретил свою единственную и настоящую любовь. Парень опубликовал в сторис видео ко Дню любимых девушек, который в США отмечается 1 августа, где ясно показал: он до сих пор одинок.

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На кадрах Джозеф едет в авто, но когда поворачивает голову в сторону пассажирского места, где, по идее, должна сидеть его девушка, то видит пустое кресло, что его очень расстраивает. "С национальным днем подруг!", – гласит надпись вверху.

[ + – ] Джозеф – в надежде увидеть рядом девушку [ + – ] Твое лицо, когда пассажирское сидение, как и сердце, свободны

Уже вскоре Джозеф поделился фотографией с красной дорожки премьеры комедийного боевика "Поезд-пуля", где снялся Брэд Питт. На это мероприятие он надел белую рубашку навыпуск с короткими рукавами и темные брюки, дополнив образ черными кроссовками с белой подошвой и шнурками. Из аксессуаров на нем были несколько украшений: золотое кольцо, браслет на запястье и золотая цепочка на шее.

[ + – ] Джозеф Баэна на премьере фильма "Поезд-пуля" Фото: Скриншот

Джозеф родился от связи знаменитого актера со своей работницей Милдред Баэной, которая проработала в доме Шварценеггера и его жены Марии Шрайвер 20 лет, выйдя на пенсию в 2011-м.

Женщина долго скрывала, что отец мальчика – ее работодатель. Однако когда Джозеф с возрастом стал все больше походить на Арни, жена актера не выдержала и вызвала Милдред на разговор, где та и рассказала правду о сыне. После этого Мария подала на развод, который длился более 10 лет и завершился только в 2021-м.

Шварценеггер сына признал и всячески поддерживает его советами, а также оплатил ему учебу в университете. Сейчас Джозеф пробует себя в риэлторском бизнесе, в качестве модели, а также снимается в кино и играет сеты в качестве диджея. Он мечтает завоевать титул "Мистер Олимпия", как его отец, и проводит мнго времени в спортзале.

Напомним, почему Джозеф отказался взять фамилию своего отца.