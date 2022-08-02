Позашлюбний син Шварценеггера дав зрозуміти, що його серце вільне

Хлопець досі не знайшов дівчину своєї мрії.

24-річний позашлюбний син голлівудського актора та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда шварценеггера Джозеф Баена красномовно дав зрозуміти своїм підписницям в Instagram, що досі не зустрів свого єдине та справжнє кохання. Хлопець опублікував у сторіс відео до Дня коханих дівчат, який у США відзначається 1 серпня, де ясно показав: він досі самотній.

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На кадрах Джозеф їде в авто, але коли повертає голову в бік пасажирського місця, де, за ідеєю, має сидіти його дівчина, то бачить порожнє крісло, що його дуже засмучує. "З національним днем подруг!" — свідчить напис угорі.

[ + – ] Джозеф — сподіваючись побачити поряд дівчину [ + – ] Твоє обличчя, коли пасажирське сидіння, як і серце, вільне

Незабаром Джозеф поділився фотографією з червоної доріжки прем'єри комедійного бойовика "Потяг-куля", де знявся Бред Пітт. На цей захід він одягнув білу сорочку навипуск із короткими рукавами та темні штани, доповнивши образ чорними кросівками з білою підошвою та шнурками. З аксесуарів на ньому було кілька прикрас: золоте кільце, браслет на зап'ясті й золотий ланцюжок на шиї.

[ + – ] Джозеф Баена на прем'єрі "Потяг-куля" Фото: Скриншот

Джозеф народився від зв'язку знаменитого актора зі своєю працівницею Мілдред Баеною, яка пропрацювала в будинку Шварценеггера та його дружини Марії Шрайвер 20 років, вийшовши на пенсію у 2011-му.

Жінка довго приховувала, що батько хлопчика — її працедавець. Однак коли Джозеф із віком ставав більше схожим на Арні, дружина актора не витримала та викликала Мілдред на розмову, де та й розповіла правду про сина. Після цього Марія подала на розлучення, яке тривало понад 10 років і завершилося лише 2021-го.

Шварценеггер сина визнав і всіляко підтримує його порадами, а також сплатив йому навчання в університеті. Зараз Джозеф пробує себе в ріелторському бізнесі, як модель, а також знімається в кіно та грає сети як діджей. Він мріє завоювати титул "Містер Олімпія", як його батько, і проводить багато часу в спортзалі.

Нагадаємо, чому Джозеф відмовився взяти прізвище батька.