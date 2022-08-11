Раймонд Паулс рассказал, когда Алла Пугачева вернется в Россию

Ранее Пугачева уже намекала на то, что не планирует оставаться за границей надолго.

73-летняя советская и российская эстрадная певица Алла пугачева может вернуться в россию уже в ближайшие недели, чтобы отвести детей в школу 1 сентября. Об этом в комментарии порталу "Абзац" рассказал экс-министр культуры Латвии и давний друг Примадонны Раймонд Паулс.

"Я с Аллой говорил, она сказала, что вернется с детьми в Москву", – поделился он.

Что касается супруга артистки, юмориста Максима Галкина, которому в РФ грозит уголовное преследование, то насчет его возвращения Паулс не дал конкретного ответа, однако не исключает, что тот может последовать за своей семьей:

"У Максима, может быть, есть какие-то свои проблемы, но все-таки Россия ведь его Родина".

При этом композитор и экс-министр, много лет сотрудничавший с Пугачевой, подчеркнул, что и она, и ее муж очень переживают за свою страну.

В марте артистка улетела с семьей в Израиль. Сама она такой шаг объяснила те, что у нее отпуск, и заботой о здоровье. В свою очередь Галкин устроил большой гастрольный тур по Израилю, где дал много дополнительных концертов при полном аншлаге, а часть заработанных денег перечислил украинцам, пострадавшим от войны. По его словам, он чувствует коллективную ответственность за то, что Россия творит в соседней стране.

Такая позиция очень разозлила российские власти и пропагандистов. Так, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в прямом эфире назвала Максима "геем" и "мразью". Друзья семьи Пугачевой и Галкина уже пригрозили ей коллективным иском.

Напомним. ранее Алла Пугачева уже намекала, что собирается вернуться в Москву до начала учебного года. Это было до того, как в СМИ появилась информация о намерении супругов переехать с детьми в США.