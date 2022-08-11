Раймонд Паулс розповів, коли Алла Пугачова повернеться в Росію

Раніше Пугачова вже натякала на те, що не планує залишатись за кордоном надовго.

73-річна радянська та російська естрадна співачка Алла Пугачова може повернутися в Росію вже найближчими тижнями, щоб відвести дітей до школи 1 вересня. Про це у коментарі порталу "Абзац" розповів ексміністр культури Латвії і давній друг Примадонни Раймонд Паулс.

"Я з Аллою говорив, вона сказала, що повернеться з дітьми до Москви", — поділився він.

Що стосується чоловіка артистки, гумориста Максима Галкіна, якому в РФ загрожує кримінальне переслідування, то щодо його повернення Паулс не дав конкретної відповіді, проте не виключає, що той може піти за своєю родиною.

"У Максима, можливо, є якісь свої проблеми, але все-таки Росія його Батьківщина".

При цьому композитор і ексміністр, який багато років співпрацював із Пугачовою, наголосив, що і вона, і її чоловік дуже переживають за свою країну.

У березні артистка відлетіла із сім'єю до Ізраїлю. Сама вона такий крок пояснила ті, що має відпустку, і турботою про здоров'я. Зі свого боку Галкін влаштував великий гастрольний тур Ізраїлем, де дав багато додаткових концертів при повному аншлагу, а частину зароблених грошей перерахував українцям, які постраждали від війни. За його словами, він відчуває колективну відповідальність за те, що Росія творить у сусідній країні.

Така позиція дуже розлютила російську владу та пропагандистів. Так, головна редакторка Russia Today Маргарита Симоньян у прямому ефірі назвала Максима "геєм" та "мерзотою". Друзі родини Пугачової та Галкіна вже пригрозили їй колективним позовом.

Нагадаємо, що раніше Алла Пугачова вже натякала, що збирається повернутися до Москви до початку навчального року. Це було до того, як у ЗМІ з'явилася інформація про намір подружжя переїхати з дітьми до США.