РосСМИ сообщили о предстоящей свадьбе Джонни Деппа и Анджелины Джоли

На такой шаг влюбленные пошли ради того, чтобы привлечь к своей свадьбе побольше внимания.

Жители российского Санкт-Петербурга, 34-летний художник Игорь Ректор и 27-летняя психолог Екатерина Кирпичникова, которые официально поменяли в паспортах имена на Джонни Депп и Анджелина Джоли, сочетаются браком в одном из городских ЗАГСов, сообщают местные СМИ со ссылкой на "КП-Петербург".

По словам влюбленных, имена они изменили, чтобы привлечь побольше внимания к "звездной свадьбе".

"Сейчас такое время, что каждый креативит, как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие", – пояснил журналистам новоиспеченный Депп.

Прежде, чем обручиться, пара встречалась четыре года, познакомившись на тренинге по личностному росту. Изменить имена они решили уже после помолвки, а за дополнительным креативом отправились в пиар-агентство.

В свидетельстве о браке молодожены будут фигурировать под звездными именами.

Что же касается реальных Джоли и Деппа, то они не подумывают о браке и даже не встречаются. Депп упивается победой над бывшей женой Эмбер Херд и активно наверстывает пропущенное в профессии, снимаясь в новом фильме, анонсировав новую режисерскую работу и подписав контракт с Dior на семизначную сумму.

Анджелина в свою очередь не прекращает разборки с экс-супругом Брэдом Питтом, не теряя надежды привлечь его к ответственности за рукоприкладство на борту самолета в 2016 году. При этом актрисе уже отказали в возбуждении уголовного дела против бывшего.