РосЗМІ повідомили про майбутнє весілля Джонні Деппа й Анджеліни Джолі

На такий крок закохані пішли заради того, щоб привернути до свого весілля більше уваги.

Жителі російського Санкт-Петербурга, 34-річний художник Ігор Ректор і 27-річна психологиня Катерина Кирпічникова, які офіційно змінили в паспортах імена на Джонні Депп і Анджеліна Джолі, одружуються в одному з міських РАЦСів, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на "КП-Петербург”.

За словами закоханих, імена вони змінили, щоб привернути більше уваги до "зіркового весілля".

"Зараз такий час, що кожен креативить, як може. Ми обоє люди креативні й досить ризикові, до того ж нам цікава медійність. Зараз таланту недостатньо, щоб стати відомим. Потрібно ще й добре продаватися, інакше про твій талант ніхто просто не дізнається. Ми хочемо, щоб про наше весілля почули багато людей", — пояснив журналістам новоспечений Депп.

Перш, ніж побратися, пара зустрічалася чотири роки, познайомившись на тренінгу з особистісного зростання. Змінити імена вони вирішили вже після заручин, а за додатковим креативом вирушили в піар-агентство.

У свідоцтві про шлюб молодята фігуруватимуть під зірковими іменами.

Що ж до реальних Джолі й Деппа, то вони не подумують про шлюб і навіть не зустрічаються. Депп упивається перемогою над колишньою дружиною Ембер Герд і активно надолужує пропущене в професії, знімаючись у новому фільмі, анонсувавши нову режисерську роботу й підписавши контракт із Dior на семизначну суму.

Анджеліна, зі свого боку, не припиняє розбирання з ексчоловіком Бредом Піттом, не втрачаючи надії притягнути його до відповідальності за рукоприкладство на борту літака у 2016 році. При цьому акторці вже відмовили в порушенні кримінальної справи проти колишнього.