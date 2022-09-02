Больного Брюса Уиллиса заметили с друзьями в Лос-Анджелесе

После того, как о его диагнозе узнал весь мир, Уиллис редко появляется на публике.

С тех пор, как 67-летнему голливудскому актеру Брюсу Уиллису поставили диагноз "афазия", он редко выходит в люди. Поэтому каждое появление знаменитости на улице становится информационным поводом в очередной раз вспомнить о "крепком орешке". Недавно папарацци заметили актера в Лос-Анджелесе, когда онпроводил время с парой приятелей, пишет Daily Mail.

Уиллис разгуливал по улицам в белой летней рубашке, темных джинсах и солнцезащитных очках. Брюс был в хорошем настроении и о чем-то оживленно общался с товарищами.

После того, как у него диагностировали заболевание, актер завершил свою карьеру, распродал недвижимость на десятки миллионов долларов и стал вести закрытый образ жизни в окружении любящей семьи.

Его жена, 44-летняя Эмма Хеминг, недавно подверглась волне критики после того, как поделилась своими эмоциями, которые у нее вызывает болезнь мужа. Эмма разместила публикацию в Instagram, посвященную Национальному дню осведомленности о горе, и рассказала о своем личном опыте.

"Это было лето самопознания – поиска новых увлечений, выхода из зоны комфорта и сохранения активности. Мое горе может парализовать, но я учусь жить рядом с ним", – написала женщина.

Подписчики поддержали ее, однако нашлось немало тех, кто обвинил ее в чрезмерном мелодраматизме и назвал "королевой драмы". Один из комментаторов даже написал, что она "прекрасно справится с его $$$".

Хэмминг опубликовала скриншот нескольких их насмешек и написала:

"Когда тебе не разрешают говорить о горе, заботе о себе или о том, чтобы быть человеком в мире в день осознания горя".

Эмма замужем за Брюсом с 2009 года. За это время она родила ему двух дочерей – Мэйбл, которой сейчас 10 лет, и Эвелин. Девочке исполнилось 8.

Напомним, не так давно адвокат Брюса Уиллиса рассказал, почему актер продолжал сниматься в низкопробном кино, будучи уже больным.