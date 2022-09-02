Хворого Брюса Вілліса помітили з друзями в Лос-Анджелесі

Після того, як про його діагноз дізнався весь світ, Вілліс рідко з'являється на публіці.

Відтоді, як 67-річному голлівудському актору Брюсу Віллісу поставили діагноз "афазія", він рідко виходить у люди. Тому кожна поява знаменитості на вулиці стає інформаційним приводом вкотре згадати про "міцного горішка". Нещодавно папараці помітили актора в Лос-Анджелесі, коли він проводив час із парою приятелів, пише Daily Mail.

Вілліс розгулював вулицями у білій літній сорочці, темних джинсах і сонцезахисних окулярах. Брюс був у гарному настрої і про щось жваво спілкувався з товаришами.

Після того, як у нього діагностували захворювання, актор завершив свою кар'єру, розпродав нерухомість на десятки мільйонів доларів і почав вести закритий спосіб життя в оточенні сім'ї, яку любить.

Його дружина, 44-річна Емма Гемінґ, нещодавно зазнала хвилі критики після того, як поділилася своїми емоціями, які у неї викликає хвороба чоловіка. Емма розмістила публікацію в Instagram, присвячену Національному дню обізнаності про горе, та розповіла про свій особистий досвід.

"Це було літо самопізнання — пошуку нових захоплень, виходу із зони комфорту та збереження активності. Моє горе може паралізувати, але я вчуся жити поряд із ним", — написала жінка.

Підписники підтримали її, проте знайшлося чимало тих, хто звинуватив її у надмірному мелодраматизмі та назвав "королевою драми". Один із коментаторів навіть написав, що вона "прекрасно впорається з його $$$".

Гемінґ опублікувала скріншот кількох їх глузувань і написала:

"Коли тобі не дозволяють говорити про горе, турботу про себе або про те, щоб бути людиною у світі в день усвідомлення горя".

Емма одружена з Брюсом із 2009 року. За цей час вона народила йому двох дочок — Мейбл, якій зараз 10 років, та Евелін. Дівчинці виповнилося 8.

Нагадаємо, нещодавно адвокат Брюса Вілліса розповів, чому актор продовжував зніматися в низькопробному кіно, будучи вже хворим.