Белла Хадид появилась в откровенных образах на страницах глянца

Модель стала звездой нового номера журнала i-D

Белла Хадид дала откровенное интервью о своем душевном состоянии и сфотографировалась для нового номера журнала i-D.

Модель рассказала, что часто получает негативную реакцию на свою откровенность и политические взгляды: она часто пишет о ситуации в Палестине.

Только за последние несколько месяцев Белла Хадид снималась для рекламный кампаний Marc Jacobs, Balenciaga, Mugler и Fendi.

[ + – ] Белла Хадид для журнала i-D Фото: Instagram Bella Hadid [ + – ] Белла Хадид для журнала i-D Фото: Instagram Bella Hadid

На нее в Instagram подписаны более 54 миллионов человек, что более чем в три раза превышает число людей, живущих в Нидерландах, откуда родом ее мать, бывшая модель Иоланда Хадид.

Свою известность Белла решила использовать. Она прекратила создавать образ идеальной девушки с обложки и предпочла открытость.

Она откровенно признается в том, что у нее есть психологические проблемы и в том, что модная индустрия отказывается признавать ее палестинское происхождение.

Теперь Белла говорит, что когда она выходит на подиум, то делает это "как Белла, вместо того, чтобы пытаться заставлять себя быть кем-то другим".

Модель рассказывает, что в детстве она была самой застенчивой, в отличие от брата Анвара и сестры Джиджи, гиперкритична к своей внешности и одержима фотографией.

Но переезд в Нью-Йорк в семнадцать лет, где она собиралась учится в Parsons, все изменил. Белла Хадид подписала контракт с IMG Models и это ускорило карьеру, на которую она не рассчитывала, но в которой преуспела.

Она, по собственному признанию, "перфекционистка", в июне она участвовала в знаменитом кутюрном показе Демны Гвасалия Balenciaga вместе с Наоми Кэмпбелл, Николь Кидман (которую она описывает как "смелую, дерзкую и веселую") и своей подругой, поп-звездой Дуа Липой.

Но это было нелегко. Она потеряла паспорт, провела почти 20 часов в посольстве США, но успела на показ и вышла на подиум во всеоружии.

Белла помогла изменить то, как индустрия моды относится к разговорам о психическом здоровье. Она выяснила, как избежать выгорания в будущем, пережив его ранее.

[ + – ] Белла Хадид для журнала i-D

С детства она мучилась постоянным чувством тревоги и болезнью Лайма, заболеванием, передающимся через кровь, которое вызывает крайнюю усталость.

"В детстве я думала, что это нормально, что я испытываю постоянную тревогу, я плачу каждый день и не знаю, кто я такая. Я думала все подростки курят по пачке сигарет в день истрадают от пищевого расстройства. Я пыталась понять, почему я так себя чувствую. А на самом деле все, что мне было нужно, — это терапия, — говорит Белла.

Ее нерешенные проблемы в подростковом возрасте привели к тому, что она заболела депрессией и страдала дисморфией тела.

"В этот период моей жизни я была вроде как вне своего тела. Я до сих пор, даже сейчас, когда вижу комментарии в Instagram, то думаю: "Они говорят обо мне?". Я не понимаю, как я дошла до того, что люди либо ценят мою работу, либо знают, кто я", — признается модель.

[ + – ] Белла Хадид на обложке журнала i-D

Она была не одинока в этих мыслях — на самом деле, это повсеместная проблема в модной отрасли.

"Это никогда не было тем местом, где я могла бы открыто рассказать о своих проблемах", — это было то, что она чувствовала себя обязанной изменить.

В редких интервью и непосредственно в Instagram своим подписчикам она теперь откровенно рассказывает о своих чувствах.

В ноябре 2021 года среди множества красивых селфи и редакционных статей она опубликовала серию фотографий плачущей самой себя.

"Иногда все, что вам нужно услышать, это то, что вы не одиноки. Я просто не хотела жить, пока люди не узнают, что на самом деле со мной происходит", — признается Белла Хадид.

В этом году она дебютирует в сериале Hulu "Рами" об американском мусульманине в первом поколении, разрывающимся между культурой своей семьи и нигилизмом Соединенных Штатов. Она играет вымышленного персонажа, который имеет сходство с самой Беллой, "но не ту версию меня, которую вы, ребята, знаете", — говорит она.

"Прийти на съемочную площадку и увидеть множество палестинцев, арабов и людей, которые сделаны из того же теста, что и я, было очень приятно. Я плакала от счастья, приходя на съемочную площадку", — признается она.

[ + – ] Белла Хадид для журнала i-D

Она говорит, что у нее есть "привилегия в том, что я может быть на обеих сторонах спектра, палестинки и нидерландки", но ее палестинская сторона, когда дело доходит до моды, по большей части игнорируется.

Родословная семьи Хадид восходит к Дахиру аль-Умару, правителю Северной Палестины в 18 веке, который был известен своей терпимостью ко всем религиям.

"Я чувствовала последствия того, что говорила от имени палестинского народа, но я буду продолжать делать это до тех пор, пока не добьюсь реального прогресса. Некоторые компании больше не будут со мной работать, и некоторые люди могут подумать, что я сумасшедшая. Но меня это не беспокоит, и это не идет ни в какое сравнение с тем, от чего ежедневно страдают палестинцы", — говорит она.

Она любит проводить время со своей племянницей Кай, ходить в хорошие рестораны и посещать винтажные магазины.

Белла гордится полным образом от Вивьен Вествуд из сезона AW93 и колье Dior из бронзы, созданного Гальяно.