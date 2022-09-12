Белла Хадід з'явилася у відвертих образах на сторінках глянцю

Модель стала зіркою нового номера журналу iD.

Белла Хадід дала відверте інтерв'ю про свій душевний стан і сфотографувалася для нового номера журналу iD.

Модель розповіла, що часто отримує негативну реакцію на свою відвертість і політичні погляди: вона часто пише про ситуацію в Палестині.

Тільки за останні кілька місяців Белла Хадід знімалася для рекламних кампаній Marc Jacobs, Balenciaga, Mugler і Fendi.

[ + – ] Белла Хадід для журналу iD Фото: Instagram Bella Hadid [ + – ] Белла Хадід для журналу iD Фото: Instagram Bella Hadid

На неї в Instagram підписано понад 54 мільйони людей, що більш ніж утричі перевищує кількість людей, які живуть у Нідерландах, звідки родом її мати, колишня модель Іоланда Хадід.

Свою популярність Белла вирішила використати. Вона припинила створювати образ ідеальної дівчини з обкладинки та віддала перевагу відкритості.

Вона відверто зізнається в тому, що вона має психологічні проблеми, та в тому, що модна індустрія відмовляється визнавати її палестинське походження.

Тепер Белла каже, що коли вона виходить на подіум, робить це "як Белла, замість того, щоб намагатися змушувати себе бути кимось іншим".

Модель розповідає, що в дитинстві вона була найсоромливішою, на відміну від брата Анвара та сестри Джіджі, гіперкритична до своєї зовнішності та одержима фотографією.

Але переїзд у Нью-Йорк у сімнадцять років, де вона збиралася вчитися в Parsons, усе змінив. Белла Хадід підписала контракт із IMG Models, і це прискорило кар'єру, на яку вона не розраховувала, але в якій досягла успіху.

Вона, за власним зізнанням, "перфекціоністка", у червні вона брала участь у знаменитому кутюрному показі Демни Гвасалії Balenciaga разом із Наомі Кемпбелл, Ніколь Кідман (яку вона описує як "сміливу, зухвалу та веселу") і своєю подругою, поп-зіркою Дуа Ліпою.

Але це було нелегко. Вона втратила паспорт, провела майже 20 годин у посольстві США, але встигла на показ і вийшла на подіум у всеозброєнні.

Белла допомогла змінити те, як індустрія моди ставиться до розмов про психічне здоров'я. Вона з'ясувала, як уникнути вигоряння в майбутньому, переживши його раніше.

[ + – ] Белла Хадід для журналу iD

Із дитинства вона мучилася постійним почуттям тривоги та хворобою Лайма, захворюванням, яке передається через кров і викликає крайню втому.

"У дитинстві я думала, що це нормально, що я відчуваю постійну тривогу, я плачу кожен день і не знаю, хто я така. Я думала, всі підлітки курять по пачці цигарок у день і страждають від харчового розладу. Я намагалася зрозуміти, чому я так почуваюся. А насправді все, що мені було потрібно, — це терапія", —каже Белла.

Її невирішені проблеми в підлітковому віці призвели до того, що вона захворіла на депресію та страждала на дисморфію тіла.

"У цей період мого життя я була ніби як поза своїм тілом. Я досі, навіть зараз, коли бачу коментарі в Instagram, то думаю: "Вони говорять про мене?". Я не розумію, як я дійшла до того, що люди або цінують мою роботу, або знають, хто я", — зізнається модель.

[ + – ] Белла Хадід на обкладинці журналу iD

Вона була не самотня в цих думках — насправді це повсюдна проблема в модній галузі.

"Це ніколи не було тим місцем, де я могла б відкрито розповісти про свої проблеми", — це було те, що вона відчувала обов'язок змінити.

У рідкісних інтерв'ю та безпосередньо в Instagram своїм підписникам вона тепер відверто розповідає про свої почуття.

У листопаді 2021 року серед безлічі красивих селфі та редакційних статей вона опублікувала серію фотографій, де плакала.

"Іноді все, що вам потрібно почути, це те, що ви не самотні. Я просто не хотіла жити, поки люди не дізнаються, що насправді відбувається зі мною", — зізнається Белла Хадід.

Цього року вона дебютує в серіалі Hulu "Рамі" про американського мусульманина в першому поколінні, що розривається між культурою своєї родини та нігілізмом Сполучених Штатів. Вона грає вигаданого персонажа, який має схожість із самою Беллою, "але не ту версію мене, яку ви, друзі, знаєте", — каже вона.

"Прийти на знімальний майданчик і побачити безліч палестинців, арабів і людей, які зроблені з того ж тіста, що й я, було дуже приємно. Я плакала від щастя, приходячи на знімальний майданчик", — зізнається вона.

[ + – ] Белла Хадід для журналу iD

Вона каже, що має "привілей у тому, що я можу бути на обох сторонах спектру, палестинки та нідерландки", але її палестинська сторона, коли справа доходить до моди, здебільшого ігнорується.

Родовід родини Хадід іде до Дахіра аль-Умара, правителя Північної Палестини в 18 столітті, який був відомий своєю терпимістю до всіх релігій.

"Я відчувала наслідки того, що говорила від імені палестинського народу, але я продовжуватиму робити це доти, поки не досягну реального прогресу. Деякі компанії більше не будуть зі мною працювати, і деякі люди можуть подумати, що я божевільна. Але мене це не турбує, і це не йде в жодне порівняння з тим, від чого щодня страждають палестинці", — каже вона.

Вона любить проводити час зі своєю племінницею Хай, ходити в гарні ресторани та відвідувати вінтажні магазини.

Белла пишається повним образом від Вів'єн Вествуд із сезону AW93 і кольє Dior із бронзи, створеного Гальяно.